Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Se vier autorização clara, compramos da Pfizer e Janssen", diz Pazuello
Ministério da Saúde

"Se vier autorização clara, compramos da Pfizer e Janssen", diz Pazuello

O Ministro da Saúde também afirmou que laboratórios "têm sido mais duros do que a gente" na negociação das vacinas contra o novo coronavírus pelo país

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 15:08
Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello Crédito: Alan Santos/PR
Em visita ao Estado do Acre para entrega de vacinas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que os imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Janssen serão adquiridos pelo governo brasileiro caso haja uma "autorização clara" que flexibilize a legislação atual. Pazuello reforçou que o assunto está sendo discutido pelo Executivo e pelo Congresso Nacional.
"Temos sido muito duros e eles (laboratórios) mais duros do que a gente, ou seja, eles não afrouxam uma vírgula (dos contratos). Nós levamos o problema ao governo, que está tratando isso junto ao Congresso e está se discutindo a possibilidade de termos flexibilização de lei para isso", declarou em coletiva de imprensa realizada em Rio Branco (AC) sobre as entregas do governo federal ao Acre, que está em situação de calamidade também por causa de enchentes.
No último domingo (21), o Ministério da Saúde recorreu ao Planalto para viabilizar as negociações com os laboratórios. Como o Broadcast Político mostrou, o "PL das Vacinas", que deve destravar a compra dos imunizantes, pode ser votado ainda hoje. "É um alto nível de discussão, é um nível de governo e Congresso Nacional. Então, cabendo a mim cumprir o que vier. Se vier uma autorização clara flexibilizando todas atividades, sim, nós vamos comprar da Pfizer e Jassen", acrescentou Pazuello, dizendo ainda que as negociações com os laboratórios já duram seis meses. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo para a vacina contra covid-19 da Pfizer. É o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa no País para grupos específicos. No Brasil, as vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca estão sendo aplicadas com aval de uso emergencial.
Na coletiva em Rio Branco, o presidente Jair Bolsonaro citou que os contratos com os laboratórios incluem cláusulas de não responsabilização dos fabricantes do imunizantes por eventuais efeitos colaterais. Por causa disso, o presidente ressaltou que quem der a última palavra sobre a autorização de compra dos imunizantes terá nas mãos uma questão de "extrema responsabilidade".
"É uma coisa de extrema responsabilidade quem porventura no Brasil tiver que dar a palavra final, se sou eu como presidente, se é o Parlamento derrubando um possível veto (presidencial) ou se é o Supremo Tribunal Federal", disse. "Agora, todas as cláusulas serão mostradas à população para que na ponta da linha cada um saiba o que está sendo aplicado", observou.
Nesta quarta-feira, o chefe do Executivo fez um sobrevoo por regiões inundadas no Estado do Acre, que enfrenta enchentes por causa de chuvas intensas. O governo também anunciou a entrega de 21,9 mil doses de vacinas contra a covid-19 ao Estado, sendo 8,4 mil do Instituto Butantan/Sinovac e 13,5 mil da AstraZeneca/Oxford.

Veja Também

"Tem registro, mas não tem contrato", diz leitor sobre vacina da Pfizer

CALAMIDADE

No Acre, dez municípios tiveram o estado de calamidade pública reconhecido por causa das enchentes. O Estado também enfrenta aumentos nos casos de dengue, da covid-19 e uma crise migratória na fronteira. O governo estadual pôs na segunda-feira (22) todos os 22 municípios na bandeira vermelha de classificação da pandemia, em que só serviços essenciais podem funcionar.
Em virtude das chuvas, nesta semana o governo editou medida provisória de crédito extraordinário de R$ 450 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os recursos serão direcionados para fortalecer ações da Defesa Civil de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em Estados e municípios atingidos por desastres naturais, incluindo o Acre.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que integrou a comitiva presidencial ao Acre, anunciou que nos dez municípios em estado de calamidade será liberado o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A comitiva do governo que viajou ao Estado hoje incluiu também os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo, da Defesa, bem como Onyx Lorenzoni e João Roma, que irão tomar posse hoje na Secretaria-Geral e na Cidadania, respectivamente.
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), e parlamentares do Estado também acompanharam a visita do presidente.

Veja Também

Mesmo aprovada, vacina da Pfizer pode demorar a chegar ao Brasil

Retomada econômica no Brasil depende da vacinação em massa

Imunidade de rebanho está longe, mesmo com vacinas, dizem especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Covid-19 Eduardo Pazuello Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets
Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados