Saúde promete incluir bancários e carteiros em prioridade da vacinação

O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta terça-feira (06), a inclusão de bancários e funcionários dos Correios na lista de prioridade para vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada no Twitter oficial do órgão. O governo não explicou como a vacinação vai funcionar, mas prometeu lançar uma nota técnica sobre o assunto "nos próximos dias".
De acordo com o anúncio, a decisão foi tomada pelo ministro Marcelo Queiroga após reunião com representantes da categoria. A pasta não falou quando vai começar a vacinação do grupo e nem quantos funcionários dos Correios serão imunizados Entre os bancários, a estimativa do governo é vacinar mais de 500 mil.
O País ainda não concluiu a vacinação dos grupos prioritários. A lista é formada por 28 grupos que correspondem a cerca de 78 milhões de pessoas. Paralelamente, a população em geral está sendo vacinada por ordem decrescente de faixa etária.