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Disponíveis para Estados

Saúde deixa quase 32 milhões de doses da vacina Janssen paradas

Foram entregues pela pasta apenas 9,2 milhões de doses para os Estados, segundo dados de um informe técnico do Ministério da Saúde

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 19:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2022 às 19:04
Ministério da Saúde tem 31,7 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 paradas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram entregues pela pasta apenas 9,2 milhões de doses para os Estados, segundo dados de um informe técnico.
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina Janssen: 31,7 milhões de doses estão paradas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos, em São Paulo Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
No total, a pasta obteve 41 milhões de doses do imunizante, sendo 38 milhões adquiridas em um contrato com o laboratório e 3 milhões doadas pelos Estados Unidos. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Jornal Nacional.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a vacina da Janssen para uso emergencial em março do ano passado. Diferentemente de outros imunizantes, ele necessita de apenas uma dose no ciclo primário. A pasta adotou a dose de reforço para quem tomou a vacina.
O Ministério da Saúde disse, em nota, que 31,7 milhões de doses estão armazenadas e poderão ser prontamente distribuídas quando solicitadas pelos Estados.
"Importante esclarecer que alguns entes federados solicitaram à pasta a suspensão do envio dos imunizantes, devido a saturação da Rede de Frio", disse.

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Dados do Ministério da Saúde apontam que há 85,3 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 em estoque, incluindo as da Janssen. Técnicos da pasta afirmam que esse volume é normal e faz parte do planejamento de entrega de doses para 2022.
As doses da Janssen continuarão a ser usadas neste ano como dose do esquema primário e dose de reforço.
Segundo o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), desde o final do ano passado os Estados e os municípios solicitaram que o envio de doses contra a Covid-19 passasse a ser realizado a partir da demanda do estado.
Disse ainda que não conhece qualquer solicitação dos estados pela distribuição de determinado fabricante em detrimento a outro.

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