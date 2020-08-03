Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • São Paulo ultrapassa 560 mil casos do novo coronavírus
Saúde

São Paulo ultrapassa 560 mil casos do novo coronavírus

Há 5.570 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 7.486 nas enfermarias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:00

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:00

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Com 1.533 novos casos e 48 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 560.218 casos confirmados do novo coronavírus, com 23.365 mortes. Às segundas-feiras, o número de novos casos e de novas mortes costuma ser sempre menor por causa de um atraso que ocorre nas notificações durante os finais de semana.
Apenas três dos 645 municípios do estado não registraram algum caso do vírus: Arco-Íris, Florínea e Ribeirão Corrente.
Há 5.570 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 7.486 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em torno de 61,6% no estado e de 59,9% na Grande São Paulo.
Ao final do mês de julho, São Paulo conseguiu se manter dentro das projeções feitas pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O Centro havia calculado que o estado teria, até o dia 31 de julho, entre 21 mil e 26 mil óbitos e entre 510 mil e 600 mil casos confirmados da doença.

Veja Também

Óbitos caem no Estado pela segunda semana consecutiva, afirma Doria

Brasil contabiliza média móvel de 1.011 mortes por Covid-19 diariamente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados