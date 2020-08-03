São Paulo ultrapassa 560 mil casos do novo coronavírus

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Apenas três dos 645 municípios do estado não registraram algum caso do vírus: Arco-Íris, Florínea e Ribeirão Corrente.

Há 5.570 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 7.486 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em torno de 61,6% no estado e de 59,9% na Grande São Paulo.