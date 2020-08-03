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São Paulo

Óbitos caem no Estado pela segunda semana consecutiva, afirma Doria

O governador de São Paulo afirmou também que houve uma queda de 2,5% no número de internações pelo coronavírus no comparativo entre o mesmo período

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 14:15
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o número de óbitos pela covid-19 caiu pela segunda semana consecutiva no Estado. Segundo o governador, no comparativo desta última semana com a anterior, houve uma redução de 8,8% no número de mortes pela doença, de 1.870 óbitos entre 19 a 25 de julho para 1.719 entre 26 de julho e 1º de agosto.
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria afirmou também que houve uma queda de 2,5% no número de internações pelo coronavírus no Estado no comparativo entre os mesmos períodos, 323 pessoas a menos.
"São boas notícias que precisam ser registradas, mas com prudência. Temos que manter nosso foco, manter as medidas, continuar a quarentena, seguir tornando obrigatório o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos", afirmou.

BOLETIM DO ESTADO

De acordo com dados deste domingo (2) do boletim do governo estadual, houve um aumento no Estado de 8,4% no número de novos casos confirmados nos últimos sete dias em comparação ao período anterior.
No município de São Paulo, foram confirmados 200.444 casos e 9 634 óbitos pela covid-19. Houve um aumento de 50,8% na variação semanal do número de casos e uma queda de 7,2% no número de óbitos.

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