Governo reabre mais quatro parques estaduais na capital e na Grande SP

Parques municipais, como o Ibirapuera, na zona sul, já reabriram ao público em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

Quatro parques estaduais na capital e na Grande São Paulo vão reabrir nesta segunda-feira (3) após quatro meses fechados. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do governo João Doria (PSDB), que administra os parques, serão reabertos as unidades Guarapiranga e Belém, nas zonas sul e leste da capital respectivamente, Gabriel Chucre, em Carapicuíba, e Ecológico da Várzea, em Embu Guaçu, ambos na Grande São Paulo.

Parques municipais, como o Ibirapuera, na zona sul, já reabriram ao público.

Os parques terão dias e horário de funcionamento restrito: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Também haverá restrições de portões e de algumas atividades coletivas. Estão liberadas caminhadas, corridas e uso de bicicleta. As quadras de tênis, esporte que permite o distanciamento entre os jogadores, estarão abertas.

Espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários estarão com restrição. A secretaria disse vai monitorar as atividades e comportamento da população nos espaços durante as primeiras semanas para deliberar sobre a abertura integral.

Segundo a secretaria, em todos os locais, a limpeza e desinfecção dos banheiros serão intensificadas. O uso de máscara continuará obrigatório, bem como o distanciamento social. Os permissionários de alimentação devem seguir as regras específicas do setor e há totens com álcool em gel 70% em pontos estratégicos. Não é recomendado o uso de parquinhos, quadras e campos para práticas coletivas.

Além desses, outros parques estaduais estão abertos com restrição de funcionamento: Villa-Lobos, Cândido Portinari, Água Branca, Ecológico do Tietê, Juventude, Horto Florestal, Jequitibá, Jacuí, Biacica e Jardim Helena. Estão abertas também as Unidades de Conservação do Jaraguá, Cantareira (Núcleo Pedra Grande) e Caminhos do Mar, cujas visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas no Site da Fundação Florestal: https://ingressosonline.fflorestal.sp.gov.br/.

Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico O Jardim Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico, também administrados pelo governo do estado, estão abertos para visitações de segunda à sexta-feira das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados das 9h às 16h, com restrição de 50% dos ingressos. O Jardim Botânico fecha às segundas-feiras para manutenção.