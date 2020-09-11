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Saúde

São Paulo registra 234 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

Há 4.556 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 14:35
Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus m São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Com 234 mortes e 8.055 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 32.338 óbitos e 882.809 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.
Do total de casos diagnosticados, 724.142 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 97.566 delas após internação.
Há 4.556 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.075 pessoas internadas em enfermarias.
A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 52,5% no estado e em 52,2% na Grande São Paulo.

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