São Paulo já registra 991 mortes por coronavírus

O Estado de São Paulo registrou, neste sábado (18), 991 mortes pelo novo coronavírus. Foram 63 novos óbitos nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 90 cidades com pelo menos uma vítima fatal da doença.
Desde sexta (17), 366 novos pacientes foram internados, chegando ao número de 6.100 pessoas com suspeita da Covid-19 ou casos confirmados da doença nos hospitais. Desses, 3.590 estão em leitos de enfermaria e 2.561 em leitos de UTI.
O número de casos confirmados da doença chega a 13.894, distribuídos em 225 cidades do Estado, com 1.053 novas ocorrências nas últimas 24 h.
Entre as vítimas fatais, estão 587 homens e 404 mulheres. Pacientes com 60 anos ou mais totalizam 78,7% das mortes.