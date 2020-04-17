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Homem de 67 anos

No Amazonas, morre mais um índio vítima do novo coronavírus

O indígena tinha 67 anos e estava hospitalizado desde o dia 13 de abril, após ter os primeiros sintomas detectados pela equipe de saúde de Parintins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 19:38

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 19:38

Coronavírus - Covid19
No AM, morre mais um índio vítima do novo coronavírus Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Morreu mais um índio vítima do novo coronavírus nesta sexta-feira (17), no Amazonas, confirmou a secretaria especial de saúde indígena, do Ministério da Saúde.
O indígena tinha 67 anos e estava hospitalizado desde o dia 13 de abril, após ter os primeiros sintomas detectados pela equipe de saúde de Parintins.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Tuxaua (liderança) da etnia Sateré-Mawé, da aldeia São benedito, na terra indígena Andirá/Maraúm, em Maués, no Amazonas, ele recebeu a visita de um filho que reside em Salvador, o qual chegou na aldeia apresentando tosse.

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De acordo com o Ministério da Saúde, todos os contatos do Tuxaua estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados permanentemente por uma equipe exclusiva.
Na semana passada, já havia morrido um índio ianomâmi de 15 anos que havia testado positivo para o Covid-19 e estava internado no Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista.

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