No Amazonas, morre mais um índio vítima do novo coronavírus

No AM, morre mais um índio vítima do novo coronavírus Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

Morreu mais um índio vítima do novo coronavírus nesta sexta-feira (17), no Amazonas, confirmou a secretaria especial de saúde indígena, do Ministério da Saúde.

O indígena tinha 67 anos e estava hospitalizado desde o dia 13 de abril, após ter os primeiros sintomas detectados pela equipe de saúde de Parintins.

Tuxaua (liderança) da etnia Sateré-Mawé, da aldeia São benedito, na terra indígena Andirá/Maraúm, em Maués, no Amazonas, ele recebeu a visita de um filho que reside em Salvador, o qual chegou na aldeia apresentando tosse.

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os contatos do Tuxaua estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados permanentemente por uma equipe exclusiva.