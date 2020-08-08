São Paulo chega a 25 mil mortes por coronavírus

Ao todo, são 621.731 casos confirmados e 25.016 mortes causadas pelo novo coronavírus no Estado de São Paulo Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

O Estado de São Paulo registrou, neste sábado (8), mais de 25 mil mortes por Covid-19. Ao todo, são 621.731 casos confirmados e 25.016 mortes causadas pelo novo coronavírus no Estado, segundo informações do Governo do Estado São Paulo, gestão João Dória (PSDB).

O número representa um quarto das mortes no país, que contabilizou mais de 100 mil mortos pela doença , de acordo com os dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.

Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pelo novo coronavírus, o Estado de São Paulo contabiliza a morte de 14.416 homens e 10.600 mulheres. Os óbitos estão concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,2% das mortes, de acordo com o governo do Estado.

Já entre os casos de confirmação da doença, 289.905 são homens e 325.897 mulheres. Não consta informação de sexo para 5.929 casos. A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos, com 149.083 casos.

Municípios Das 645 cidades do Estado, houve, pelo menos, uma pessoa infectada em 641 cidades. Em 491 municípios, houve mais que um óbito.