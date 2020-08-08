São Paulo chega a 25 mil mortes por coronavírus

O Estado de São Paulo registrou, neste sábado (8), mais de 25 mil mortes por Covid-19. Ao todo, são 621.731 casos confirmados e 25.016 mortes causadas pelo novo coronavírus no Estado, segundo informações do Governo do Estado São Paulo, gestão João Dória (PSDB).
O número representa um quarto das mortes no país, que contabilizou mais de 100 mil mortos pela doença, de acordo com os dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.
Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pelo novo coronavírus, o Estado de São Paulo contabiliza a morte de 14.416 homens e 10.600 mulheres. Os óbitos estão concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,2% das mortes, de acordo com o governo do Estado.
Já entre os casos de confirmação da doença, 289.905 são homens e 325.897 mulheres. Não consta informação de sexo para 5.929 casos. A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos, com 149.083 casos.
Municípios Das 645 cidades do Estado, houve, pelo menos, uma pessoa infectada em 641 cidades. Em 491 municípios, houve mais que um óbito.
Segundo o Governo de SP, neste sábado (8), as taxas de ocupação dos leitos de UTI chegaram a 58,1% na Grande São Paulo e 59,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.729, sendo 7.276 em enfermaria e 5.453 em unidades de terapia intensiva