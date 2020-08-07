Estado de São Paulo ultrapassa marca de 600 mil casos de Covid-19

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Com 9.709 casos confirmados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 608.379 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 287 mortes pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegando agora à soma de 24.735 óbitos.

Há 5.382 pessoas internadas em estado grave, em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.352 pacientes internados em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do estado está em torno de 59,8%. Na Grande São Paulo, a taxa está em torno de 58,1%.