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Saúde

Estado de São Paulo ultrapassa marca de 600 mil casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 287 mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus, chegando agora à soma de 24.735 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:15

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:15

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Com 9.709 casos confirmados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 608.379 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 287 mortes pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegando agora à soma de 24.735 óbitos.
Há 5.382 pessoas internadas em estado grave, em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.352 pacientes internados em enfermarias.
A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do estado está em torno de 59,8%. Na Grande São Paulo, a taxa está em torno de 58,1%.
Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, é a terceira semana consecutiva que o estado registra índices de internação em UTI abaixo de 60%.

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