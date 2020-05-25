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Coronavírus

São Paulo atinge 55% de isolamento social; maior taxa dos últimos 21 dias

Na capital paulistana, o índice chegou a 57% no dia que os termômetros da cidade marcaram 11,2°C, recorde de frio do ano, segundo o InMetro (Instituto Nacional de Meteorologia)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 14:42

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:42

Hospital de Campanha de Taboão da Serra, em São Paulo
Hospital de Campanha de Taboão da Serra, em São Paulo Crédito: Divulgação | SPDM
Véspera do feriado, o domingo (24) no estado de São Paulo registrou 55% de taxa de isolamento, o menor desde último dia 3 de maio, quando o isolamento chegou a 59%.
Na capital paulistana, o índice chegou a 57% no dia que os termômetros da cidade marcaram 11,2°C, recorde de frio do ano, segundo o InMetro (Instituto Nacional de Meteorologia).
O feriado de 9 de julho, que comemora a Revolução Constitucionalista, foi antecipado para esta segunda-feira (25) a fim de aumentar a taxa de isolamento e conter o avanço do coronavírus.
O governo monitora a movimentação dos cidadãos por meio de dados de celular. Durante a quarentena, autoridades da saúde afirmam que a meta é uma redução de mobilidade de 70% da população -o parâmetro se baseia na taxa que permitiu à Itália estabilizar o número de casos.
Até esta segunda-feira, o estado registra 83.625 casos e 6.220 mortes pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A pasta também informa que 16.814 pacientes, internados em hospitais devido complicações da Covid-19, já tiveram alta.
Além disso, dos 645 municípios de São Paulo, 510 já registram casos de infectados, o que representa 79,06% do território paulista. Um estudo do Instituto Butantan mostrou que se a taxa média de isolamento de 47%, a expectativa seria que todo o estado terá casos e óbitos por Covid-19.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado é de 73,80%, uma ligeira melhora se comparada com sábado (23), que marcou 75,70%.

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