São Paulo anuncia novas ações sobre a vacinação contra a Covid-19

O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (7) a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o novo coronavírus (Covid-19) Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

A vacinação começou neste domingo (17), com a aplicação de uma dose na enfermeira Monica Calanzas, funcionária do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, da capital. Nesta segunda-feira, o imunizante está sendo distribuído para as regiões de Botucatu, Campinas, Marília, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Outros 4,5 milhões de doses da vacina Coronavac estão sendo enviadas a outros Estados pelo Ministério da Saúde.

A autorização dada pela Anvisa no domingo foi para o uso das doses que haviam sido enviadas diretamente da China para São Paulo. Além das doses prontas, a Sinovac havia enviado material para que o Butantan produzisse as novas 4 milhões de doses, e por isso a necessidade de uma nova autorização.

"O Butantan está se esforçando para ampliar a quantidade de matéria prima. Temos um lote pronto e aguardamos autorização do governo chinês (para importação)", disse o presidente do instituto, Dimas Covas.

PIOR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA

Em meio ao clima positivo diante do início da vacinação, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, ressaltou que a propagação da Covid-19 segue em ritmo acelerado no Estado de São Paulo. "Tivemos a pior semana epidemiológica desde o início da pandemia", afirmou Gorinchteyn, citando um aumento de 77% no número de novos casos ante a semana anterior e de mais de 50% no total de mortes. As internações tiveram um aumento na casa dos 30%.

"Hoje seria um dia que deveríamos estar festejando a vinda das vacinas. Sabemos que ainda temos poucas vacinas para imunizar todo o Estado", ressaltou o secretário. Ao citar a falta de coordenação com o Ministério da Saúde, Gorinchteyn disse que "vamos vacinar a população muito mais vulnerável, idosos e pessoa com comorbidade, de forma muito tardia".