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Coronavac

São Paulo anuncia novas ações sobre a vacinação contra a Covid-19

O governo pediu à Anvisa autorização para o uso emergencial de mais 4 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 14:16

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 14:16

O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (7) a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o novo coronavírus (Covid-19)
O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (7) a eficácia de 78% da vacina Coronavac contra o novo coronavírus (Covid-19) Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress
governo de São Paulo requisitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para o uso emergencial de mais 4 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac, além das 6 milhões de doses do imunizante que estão em território nacional. As informações foram repassadas pelo governador João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (18).
A vacinação começou neste domingo (17), com a aplicação de uma dose na enfermeira Monica Calanzas, funcionária do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, da capital. Nesta segunda-feira, o imunizante está sendo distribuído para as regiões de Botucatu, Campinas, Marília, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Outros 4,5 milhões de doses da vacina Coronavac estão sendo enviadas a outros Estados pelo Ministério da Saúde.
A autorização dada pela Anvisa no domingo foi para o uso das doses que haviam sido enviadas diretamente da China para São Paulo. Além das doses prontas, a Sinovac havia enviado material para que o Butantan produzisse as novas 4 milhões de doses, e por isso a necessidade de uma nova autorização.
"O Butantan está se esforçando para ampliar a quantidade de matéria prima. Temos um lote pronto e aguardamos autorização do governo chinês (para importação)", disse o presidente do instituto, Dimas Covas.

PIOR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA

Em meio ao clima positivo diante do início da vacinação, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, ressaltou que a propagação da Covid-19 segue em ritmo acelerado no Estado de São Paulo. "Tivemos a pior semana epidemiológica desde o início da pandemia", afirmou Gorinchteyn, citando um aumento de 77% no número de novos casos ante a semana anterior e de mais de 50% no total de mortes. As internações tiveram um aumento na casa dos 30%.
"Hoje seria um dia que deveríamos estar festejando a vinda das vacinas. Sabemos que ainda temos poucas vacinas para imunizar todo o Estado", ressaltou o secretário. Ao citar a falta de coordenação com o Ministério da Saúde, Gorinchteyn disse que "vamos vacinar a população muito mais vulnerável, idosos e pessoa com comorbidade, de forma muito tardia".
O Estado de São Paulo superou a taxa de 70,1% de lotação nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). São 6.004 pessoas ocupando esses leitos. O Estado deve bater nesta segunda-feira a marca de 50 mil mortes. Há 1.628.272 casos confirmados da doença em São Paulo.

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