Sandy e Lucas Lima farão turnê juntos na Europa após separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento nesta semana, após 24 anos juntos e 15 de casados. Neste sábado (30), o ex-casal foi ao programa Altas Horas, da TV Globo, e a cantora contou que eles vão continuar trabalhando juntos e farão shows pela Europa.
Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece, afirmou Sandy.
Lucas ressaltou a boa relação com a ex-mulher. Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra", disse Lucas.
Sandy e Lucas fizeram várias composições juntos e ele também é um dos responsáveis pelos projetos "Nós, Voz, Eles 1 e 2".