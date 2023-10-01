Sandy e Lucas Lima farão turnê juntos na Europa após separação

Sandy e Lucas Lima contaram no Altas Horas que vão fazer shows juntos após divórcio Crédito: Reprodução/TV Globo

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento nesta semana , após 24 anos juntos e 15 de casados. Neste sábado (30), o ex-casal foi ao programa Altas Horas, da TV Globo, e a cantora contou que eles vão continuar trabalhando juntos e farão shows pela Europa.

Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece, afirmou Sandy.

Lucas ressaltou a boa relação com a ex-mulher. Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra", disse Lucas.