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"Família permanece"

Sandy e Lucas Lima farão turnê juntos na Europa após separação

Sandy e Lucas Lima confirmaram no Altas Horas que vão continuar trabalhando juntos, incluindo shows na Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2023 às 11:23

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 11:23

Sandy e Lucas Lima vão fazer shows juntos após divórcio
Sandy e Lucas Lima contaram no Altas Horas que vão fazer shows juntos após divórcio Crédito: Reprodução/TV Globo
Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento nesta semana, após 24 anos juntos e 15 de casados. Neste sábado (30), o ex-casal foi ao programa Altas Horas, da TV Globo, e a cantora contou que eles vão continuar trabalhando juntos e farão shows pela Europa.
Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece, afirmou Sandy.
Lucas ressaltou a boa relação com a ex-mulher. Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra", disse Lucas.
Sandy e Lucas fizeram várias composições juntos e ele também é um dos responsáveis pelos projetos "Nós, Voz, Eles 1 e 2".

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