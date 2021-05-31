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STF

Rosa Weber é a relatora da ação de governadores para evitar CPI da Covid

Argumento dos chefes dos Executivos é de que a comissão não tem competência para convocar autoridades estaduais, que devem ser investigadas pelas Assembleias Legislativas

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:43
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: STF
A ministra Rosa Weber foi definida relatora da ação conjunta movida por governadores em busca de salvo-conduto para não comparecerem à CPI da Covid no Senado Federal.
Na ação, enviada na sexta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF), os mandatários pediram que uma decisão cautelar fosse tomada o quanto antes. O objetivo é que os governadores já convocados sejam desobrigados a prestar depoimento e que a aprovação de novos interrogatórios fique proibida desde já.
O argumento central é o de que a comissão parlamentar não tem competência para convocar autoridades estaduais, que devem ser investigadas pelas Assembleias Legislativas, e que a imunidade garantida ao presidente pelo artigo 50 da Constituição se estende aos chefes do Poder Executivo dos Estados e municípios.
"A par da violação ao pacto federativo, cabe destacar que a convocação por CPI de chefe do Poder Executivo — seja ele federal, estadual ou municipal — configura lesão à cláusula pétrea da separação de poderes", diz um trecho da ação. "Busca-se não apenas sustar os efeitos do ato concreto impugnado, mas impedir, com força vinculante e erga omnes, que o Poder Legislativo faça tais convocações no futuro. O objeto, pois, é encerrar o ciclo de constrangimentos ilegais que os Governadores dos Estados e do Distrito vêm sendo submetidos a cada nova CPI instaurada no Congresso Nacional", prosseguem.
Embora apenas nove governadores tenham sido chamados para prestar depoimento até o momento, outros chefes de Executivo se adiantaram a eventuais convocações em uma estratégia para dar mais fôlego à investida. Ao todo, governadores de 18 Estados e do Distrito Federal subscrevem a ação. A adesão mais recente foi a do governador do Acre, Gladson Camelli, na manhã desta segunda

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