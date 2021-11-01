Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rodovias do país operam sem bloqueios de caminhoneiros, diz ministério
Greve de caminhoneiros

Rodovias do país operam sem bloqueios de caminhoneiros, diz ministério

Segundo Ministério da Infraestrutura, não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos nesta segunda-feira (1)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 nov 2021 às 08:28

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:28

Caminhão. Caminhoneiros. Diesel
Não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos nesta segunda-feira (1) Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Ministério da Infraestrutura divulgou, pelo WhatsApp, boletim atualizado das 6 horas, no qual informa que não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos nesta segunda-feira, 1º de novembro, dia no qual há expectativa de greve de caminhoneiros no país. O relatório tem como base informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo o comunicado, a PRF identifica três únicos pontos de concentração: às margens da BR-116/RJ (Dutra), na altura da Rodoviária de Barra Mansa (RJ); às margens da BR-101/RJ, na região de Rio Bonito (RJ); e às margens da BR-116/CE, na altura do município de Itaitinga (CE). Sem bloqueio e sem abordagem a caminhoneiros que seguem viagem.
Pouco antes do fechamento deste texto, uma aglomeração em frente ao Porto de Capuaba, no Espírito Santo, foi registrada, mas já foi dispersada por agentes da PRF. A corporação informou, às 5h59 desta segunda (1º), que não há ponto registrado de manifestação ou interdição no ES, e que as equipes estão monitorando em todos os pontos da rodovias.
Portos continuam operando dentro da normalidade. A situação no Porto de Santos está controlada e sem aglomerações no seu entorno desde as 2 horas.
Também não foi registrada nenhuma ocorrência em centros de distribuição de combustíveis. Movimentação normal.
Conforme o ministério, o efetivo da PRF se mantém em operação nos 26 Estados e Distrito Federal.
São 29 liminares na Justiça contra bloqueio de rodovias, refinarias e portos contemplando 20 Estados.

Veja Também

Motorista bate em árvore em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

CRR vence leilão e arremata principal rodovia do país por R$ 1,77 bi

Fotojornalismo: erosão causa destruição em trecho de rodovia em Meaípe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Rio de Janeiro Infraestrutura Polícia Rodoviária Federal Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados