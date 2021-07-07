Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Roberto Dias nega que indicação em cargo de confiança seja de Ricardo Barros
Indicação no Ministério

Roberto Dias nega que indicação em cargo de confiança seja de Ricardo Barros

Ex-diretor do Ministério da Saúde admitiu que tem relação com líder do governo em razão do cargo que ocupou no governo do Paraná, onde foi servidor na gestão de Cida Borghetti, mulher de Barros

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:05
Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde na CPI da Covid
Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde na CPI da Covid Crédito: Pedro França/ Agência Senado
O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias negou à CPI da Covid, nesta quarta-feira (7), que a indicação sua para um cargo de confiança na pasta partiu do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR). Ele admitiu que tem relação com Barros em razão do cargo que ocupou no Paraná. Ferreira Dias foi servidor do governo paranaense durante a gestão de Cida Borghetti (Progressistas), mulher de Barros.
Para ocupar posto-chave no Ministério da Saúde, o ex-diretor diz ter sido indicado pelo ex-deputado Abelardo Lupion (DEM-PR). "Mandetta (ex-ministro da Saúde) recebeu meu currículo das mãos de Abelardo Lupion", disse, lembrando que conheceu Lupion quando trabalhou em empresa no Paraná.

Veja Também

CPI da Covid ouve ex-diretor da Saúde Roberto Dias

"A cada troca de ministros, eu fui mantido no cargo", afirmou ele ao comentar sobre por quais motivos continuou no cargo, atribuindo essa decisão as "ações que estavam em andamento. Pazuello me disse 'estou subindo montanha e você é pessoa que conhece o caminho'", relatou Dias aos senadores.
Ele afirmou desconhecer que houve pedido de demissão sua por parte do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Já sobre a indicação pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a uma vaga na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no ano passado - retirada pouco tempo depois - Roberto Dias afirmou que o pedido para ingressar na Anvisa foi feito a Pazuello porque ele estaria "cansado da rotina no Ministério da Saúde".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

CPI: Roberto Dias nega participação em negociação para compra da Covaxin

Presidente da CPI aceita tornar público conteúdo de celular de Dominguetti

Acusado no caso Covaxin, Barros diz que só fala sobre assunto na CPI

Dominguetti tenta rebater, na CPI, suspeitas em oferta de vacina ao Brasil

Em áudio entregue à CPI, deputado Luís Miranda fala sobre negociação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Senado Federal governo federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados