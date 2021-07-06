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  • Presidente da CPI aceita tornar público conteúdo de celular de Dominguetti
Após perícia

Presidente da CPI aceita tornar público conteúdo de celular de Dominguetti

A perícia foi feita após o policial exibir durante a sessão da CPI um áudio do deputado Luis Miranda, supondo que se trataria de uma negociação de vacinas pelo parlamentar

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:22
Representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira em depoimento à CPI da Covid, no Senado
Representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira em depoimento à CPI da Covid, no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), decidiu tornar público o conteúdo da perícia realizada no celular do policial Luiz Paulo Dominguetti. A medida foi realizada durante o depoimento de Dominguetti ao colegiado na semana passada, quando confirmou ter recebido pedido de propina para fechar contrato com o Ministério da Saúde ao oferecer vacina da AstraZeneca.
O pedido para retirar o sigilo do material foi feito pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE). A questão foi levantada durante o depoimento da fiscal do contrato da Covaxin, Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde.
A perícia foi feita no celular de Dominguetti após o policial exibir durante a sessão da CPI um áudio do deputado Luis Miranda (DEM-DF), supondo que se trataria de uma negociação de vacinas pelo parlamentar - o que foi desmentido depois. Miranda e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, foram os responsáveis por denunciar as suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin. Na ocasião, senadores questionaram a possibilidade de a gravação ter sido "plantada" para desqualificar as denúncias dos irmãos Miranda.
Senador governista, Marcos Rogério (DEM-RO) protestou contra a iniciativa de retirar o sigilo do material de Dominguetti. "Tornar público, me parece que estamos diante de uma falta grave", disse.

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