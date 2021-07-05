Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Renan Calheiros quer convocação de ex-cunhada de Bolsonaro à CPI da Covid
Após denúncias

Renan Calheiros quer convocação de ex-cunhada de Bolsonaro à CPI da Covid

O objetivo da oitiva, segundo o relator, é explicar se houve "espelhamento" do esquema das "rachadinhas" no governo federal, que teria o envolvimento direto do presidente

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:46
Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante depoimento de Mayra Pinheiro
Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), anunciou que irá pedir a convocação da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro Andrea Siqueira Valle para depor à comissão. O objetivo da oitiva, segundo ele, é explicar se houve "espelhamento" do esquema das "rachadinhas" no governo federal, que teria o envolvimento direto do presidente, conforme divulgado pelo UOL nesta terça-feira.
Em anúncio feito pelo Twitter, Renan classifica como "fundamental" a convocação de Andrea. Segundo ele, "como se sabe, Carlos Bolsonaro é peça fundamental no ministério paralelo e Flávio Bolsonaro um influente filtro de indicações".
Apesar do pedido de convocação, o senador pondera que a intenção da oitiva da ex-cunhada não é incriminar, mas esclarecer fatos e detalhar citações de militares feitas por ela. "São muitos os indícios e testemunhos da participação de militares em irregularidades com as vacinas Covaxin e Astrazeneca", finalizou o relator da CPI.
As denúncias publicadas nesta manhã pelo UOL trazem gravações que apontam o envolvimento direto de Bolsonaro no esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que ele exerceu seguidos mandatos de deputado federal, entre os anos de 1991 e 2018. O conteúdo indica que o agora chefe do Executivo participava diretamente da "rachadinha". A ex-cunhada do presidente também aponta que um coronel da reserva do Exército, ex-colega do presidente na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), atuou no recolhimento de salários da ex-cunhada de Bolsonaro, no período em que ela constava como assessora do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Veja Também

Após depoimento, Barroso determina devolução do passaporte de Carlos Wizard

MPF acusa Pazuello de gerar prejuízo de R$ 122 milhões na condução da pandemia

Em live, Bolsonaro ironiza denúncia de pedido de propina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Renan Calheiros Brasília (DF) CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados