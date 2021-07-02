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CPI da Covid

Após depoimento, Barroso determina devolução do passaporte de Carlos Wizard

Empresário teve o documento apreendido após faltar ao depoimento na CPI da Covid, em meados de junho. Ele compareceu à comissão na quarta, mas usou o direito de permanecer em silêncio

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:38
Carlos Wizard fica em silêncio na CPI da Covid em 30/06/2021
Carlos Wizard fica em silêncio na CPI da Covid Crédito: Pedro França/ Agência Senado
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a devolução do passaporte do empresário Carlos Wizard. O documento estava retido a pedido da CPI da Covid depois que ele faltou ao primeiro depoimento na comissão parlamentar.
Apontado como integrante do suposto 'gabinete paralelo' de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e já inserido na lista de investigados da comissão de inquérito no Senado Federal, o empresário se apresentou aos parlamentares na quarta-feira (30), quando desembarcou dos Estados Unidos. Após o interrogatório, Barroso autorizou a liberação do passaporte.
"Defiro a liminar para determinar a devolução do passaporte do paciente, incumbindo ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas a adoção das providências necessárias. Comunique-se, com urgência, à autoridade impetrada e ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas", escreveu.
Na semana passada, ao suspender a condução coercitiva do empresário, o ministro avisou que decidiria 'oportunamente' sobre a devolução do documento.
Em seu depoimento, Wizard fez uso do habeas corpus que lhe garantiu direito ao silêncio e se recusou a responder a maioria das perguntas feitas pelos parlamentares. O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, sinalizou que vai recorrer do salvo-conduto.

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