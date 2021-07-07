Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CPI da Covid ouve ex-diretor da Saúde Roberto Dias
Compra de vacinas

CPI da Covid ouve ex-diretor da Saúde Roberto Dias

Ele foi exonerado depois de uma denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Veja o depoimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 10:11

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 10:11

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid iniciou pouco antes das 10h desta quarta-feira (7) a sessão para ouvir o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. Ligado ao "Centrão", ele foi exonerado do cargo no dia 29 de junho, depois de uma denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Ele nega a acusação.
A compra de vacinas se tornou o principal alvo de investigação na CPI. Os senadores suspeitam de um esquema de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma das controvérsias é o preço do imunizante Covaxin, que passou de US$ 10 para US$ 15 por dose após o Ministério da Saúde dar início às negociações. Roberto Dias é acusado de pressionar servidores da pasta para acelerar a importação das doses, mesmo com indícios de irregularidades no contrato.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Davati enviou oferta ao Ministério da Saúde um dia após "jantar da propina"

Ex-diretor confirma encontro com vendedor de vacinas, mas nega pedido de propina

Dominguetti diz ter pedido apoio a coronel da PM após suposta proposta de propina

Parlamentares do ES defendem investigação de denúncias de propina em compra de vacinas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Senado Federal Vacinas contra a Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados