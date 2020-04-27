Rio instala contêineres para guardar corpos de vítimas da Covid-19

Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação

Os hospitais municipais do Rio já adquiriram cinco contêineres para aumentar a capacidade de seus necrotérios durante a pandemia do coronavírus. Somados, eles comportam 78 corpos.

Três deles foram instalados no hospital de referência da Prefeitura para covid-19, o Ronaldo Gazolla, na zona norte. Cada um tem 18 vagas. Além dele, o Souza Aguiar, no Centro, também conta com um frigorífico do mesmo tamanho. Já o Evandro Freire, na zona norte, alugou um de menor porte - comporta seis corpos -, mas "poderá ampliar a capacidade, se necessário", segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Além de abrigar os mortos nos respectivos hospitais, os contêineres também vão servir para aliviar os necrotérios de outras unidades de cada região.

A capital fluminense concentra 382 das 645 mortes confirmadas no Estado até este domingo. Os hospitais cariocas e fluminenses já sofrem com a falta de leitos para pacientes com quadros mais graves da doença.