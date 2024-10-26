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Violência

Rio de Janeiro tem sábado (26) com ataque a bar, viatura incendiada e tiroteio

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas por disparos em Rio Bonito; criminosos atacam carro da Polícia Civil em São Gonçalo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2024 às 17:26

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 17:26

RIO DE JANEIRO E SALVADOR - Dois dias após um tiroteio parar a avenida Brasil, o Rio de Janeiro amanheceu neste sábado (26) com ataques a um bar e a uma viatura em cidades da região metropolitana, além de tiroteios na zona norte da capital.
A ocorrência mais violenta ocorreu em Rio Bonito, onde um grupo de homens armados abriu fogo contra um bar lotado. Uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas.
Ataque a tiros em restaurante deixa um morto e cinco feridos em Rio Bonito (RJ)
Ataque a tiros em restaurante deixa um morto e cinco feridos em Rio Bonito (RJ) Crédito: Reprodução / Twitter
O bando chegou na Miti Miti Stakehouse e atirou em Jonathan Silva Cardoso, 31. Houve correria entre os clientes, que estavam em mesas na calçada do estabelecimento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Jonathan foi encontrado já sem vida no local. Os feridos durante a ação criminosa foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional Darcy Vargas. A área foi isolada e periciada pelos policiais. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.
Em nota, a Miti Miti lamentou o episódio e se colocou à disposição dos clientes feridos. Também disse que está colaborando com as autoridades e que vai reforçar a segurança do estabelecimento
Em São Gonçalo, dois bandidos numa moto lançaram bombas contra uma viatura em frente à 72ª DP (São Gonçalo) por volta das 5h. A principal suspeita é que a ação tenha sido em represália à uma operação que prendeu dez pessoas supostamente ligadas ao tráfico na cidade.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado e a perícia foi realizada no veículo. Os agentes estão em busca de imagens, testemunhas e demais informações para identificar e prender os autores", afirmou a Polícia Civil.
Na zona norte da capital, moradores relataram uma intensa troca de tiros no morro dos Macacos, em Vila Isabel. A região tem sido palco de constantes conflitos entre traficantes do Comando Vermelho e do TCP (Terceiro Comando da Capital).
A Polícia Militar informou ter reforçado o policiamento no local. Não houve registro de feridos, prisão ou apreensão.
Os episódios ocorrem após uma semana marcada pela violência e falta de planejamento da segurança pública no Rio de Janeiro.

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Na quarta-feira (23), torcedores do Peñarol provocaram um tumulto na praia do Recreio. Autoridades estaduais e municipais trocaram críticas, mas o secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, admitiu falha no planejamento.
Na quinta-feira (24), uma troca de tiros entre PMs e bandidos que atuam no chamado Complexo de Israel provocou a morte de três pessoas na avenida Brasil. A principal via da cidade ficou fechada em razão do tiroteio.

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