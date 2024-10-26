Rio de Janeiro tem sábado (26) com ataque a bar, viatura incendiada e tiroteio

RIO DE JANEIRO E SALVADOR - Dois dias após um tiroteio parar a avenida Brasil, o Rio de Janeiro amanheceu neste sábado (26) com ataques a um bar e a uma viatura em cidades da região metropolitana, além de tiroteios na zona norte da capital.

A ocorrência mais violenta ocorreu em Rio Bonito, onde um grupo de homens armados abriu fogo contra um bar lotado. Uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas.

Ataque a tiros em restaurante deixa um morto e cinco feridos em Rio Bonito (RJ) Crédito: Reprodução / Twitter

O bando chegou na Miti Miti Stakehouse e atirou em Jonathan Silva Cardoso, 31. Houve correria entre os clientes, que estavam em mesas na calçada do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Jonathan foi encontrado já sem vida no local. Os feridos durante a ação criminosa foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional Darcy Vargas. A área foi isolada e periciada pelos policiais. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Em nota, a Miti Miti lamentou o episódio e se colocou à disposição dos clientes feridos. Também disse que está colaborando com as autoridades e que vai reforçar a segurança do estabelecimento

Em São Gonçalo, dois bandidos numa moto lançaram bombas contra uma viatura em frente à 72ª DP (São Gonçalo) por volta das 5h. A principal suspeita é que a ação tenha sido em represália à uma operação que prendeu dez pessoas supostamente ligadas ao tráfico na cidade.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado e a perícia foi realizada no veículo. Os agentes estão em busca de imagens, testemunhas e demais informações para identificar e prender os autores", afirmou a Polícia Civil.

Na zona norte da capital, moradores relataram uma intensa troca de tiros no morro dos Macacos, em Vila Isabel. A região tem sido palco de constantes conflitos entre traficantes do Comando Vermelho e do TCP (Terceiro Comando da Capital).

A Polícia Militar informou ter reforçado o policiamento no local. Não houve registro de feridos, prisão ou apreensão.

Os episódios ocorrem após uma semana marcada pela violência e falta de planejamento da segurança pública no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (23), torcedores do Peñarol provocaram um tumulto na praia do Recreio. Autoridades estaduais e municipais trocaram críticas, mas o secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, admitiu falha no planejamento.