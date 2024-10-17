Nove ônibus são sequestrados e usados como barricadas contra ação do Bope no RJ

Nove ônibus que circulavam na região da Muzema, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram sequestrados e utilizados como barricada, no fim da manhã de quarta-feira (16).

Segundo Polícia Militar, criminosos colocaram os veículos atravessados na Estrada do Itanhangá, para dificultar acesso de policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) que fazem operação na comunidade da Tijuquinha.

Ônibus sequestrados e usados como barricadas na Estrada do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro Crédito: GloboNews/Reprodução/Globonews

A via, que fica entre as comunidades da Muzema, Tijuquinha e Rio das Pedras, foi interditada nos dois sentidos, por volta das 11h. Por causa do bloqueio, uma longa fila de ônibus se formava ao longo da estrada.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a Estrada do Itanhangá foi liberada perto das 13h.

Mesmo com a liberação da via, todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário na tarde desta quarta, conforme o Rio Ônibus, sindicato das viações que operam na cidade,

A Polícia Militar informou que criminosos ordenaram os passageiros saírem dos ônibus, atravessaram os veículos na via e desapareceram com as chaves. Segundo a PM, a estratégia seria para causar desordem e desviar a atenção dos agentes do ponto onde as equipes atuam.

Os setores de inteligência da corporação está monitorando as possíveis rotas de fuga dos criminosos, inclusive pela área de mata que cerca a região.

À reportagem, a porta-voz da Polícia Militar, tenente coronel Cláudia Moraes, disse que o objetivo da ação nesta quarta foi evitar confronto entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho que disputam o controle das favelas da região.

"Verificamos uma instabilidade nas comunidades da região de Jacarepaguá, como Tijuquinha, Muzema, Morro do Banco e Rio das Pedras. A localidade está sendo alvo de disputas de fações rivais. A geografia criminal no Rio tem muitas mudanças que ocorrem em função dessas guerras por domínio territorial", afirmou.

No fim da tarde, equipes do Bope foram atacadas por homens armados e reagiram. Na ação, um policial militar foi ferido por estilhaços e levado ao Hospital Central da Polícia Militar, no centro do Rio.

No início da noite, policiais do Bope ainda atuavam na região. Segundo a PM, os agentes apreenderam drogas, e não há informações de prisões.

Todos os ônibus foram retirados da Estrada do Itanhangá, e nenhum passageiro ficou ferido. O trânsito foi normalizado.

O objetivo da operação desta quarta, de acordo com a PM, é combater disputas territoriais entre grupos rivais na região.

Motoristas que passavam pelo local relataram clima tenso entre as comunidades do entorno. Segundo a PM, no entanto, não houve registro de tiroteio. Também não há informações de prisões ou material apreendido na ação.

O policiamento foi reforçado no entorno das comunidades que beiram a Estrada do Itanhangá. Equipes também auxiliam na desobstrução da via, conforme a PM.

LINHAS SEQUESTRADAS

D13091 - 878 Tanque x Barra da Tijuca

C30229 - 557 Rio das Pedras x Copacabana



C30213 - 557 Rio das Pedras x Copacabana



C30241 - 557 Rio das Pedras x Copacabana



C30193 - 550 Cidade de Deus x Gávea



C13058 - 878 Tanque x Barra da Tijuca



C47815 - 863 Barra da Tijuca x Rio das Pedras



C30127 - 557 Rio das Pedras x Copacabana



C30123 - 557 Rio das Pedras x Copacabana



Nos últimos 12 meses, 132 veículos foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas. O levantamento é do Rio Ônibus, que representa as empresas.