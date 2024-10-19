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Violência

Menina de 3 anos é baleada na cabeça em tiroteio na Baixada Fluminense

Segundo a família da vítima, ela estava sendo levada pelos pais ao médico quando houve um tiroteio entre criminosos, no bairro Bela Vista.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2024 às 19:55

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 19:55

RIO DE JANEIRO - Uma menina de três anos está internada em estado gravíssimo depois de ser baleada quando saia de casa com os pais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A criança foi atingida por disparos na cabeça, na noite de quinta-feira (17).
Segundo a família da vítima, ela estava sendo levada pelos pais ao médico quando houve um tiroteio entre criminosos, no bairro Bela Vista.
A Polícia Militar afirmou que não fazia operação na localidade quando a menina foi ferida. De acordo com a corporação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram na unidade hospitalar e confirmaram a ocorrência.
Segundo a PM, levantamentos do batalhão apontam que grupos de criminosos rivais vêm se enfrentando na região, e o policiamento foi reforçado.
Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro
Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Crédito: PMDC
O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para apurar a origem do disparo que atingiu a criança e esclarecer os fatos.
A família da menina relatou que a criança estava resfriada e os pais decidiram levá-la até uma Unidade de Pronta Atendimento, na comunidade Nova Aurora.
Ao saírem, os pais ouviram disparos de arma de fogo na rua, e, em seguida, perceberam que a filha havia sido atingida na cabeça.
A menina foi levada inicialmente para o Hospital Fluminense, conhecido como Hospital Infantil de Areia Branca, mas foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada.
De acordo com a prefeitura de Caxias, a criança deu entrada na unidade em estado gravíssimo durante a madrugada e foi entubada.
Ela passou por uma cirurgia, que durou cerca de quatro horas, para reduzir a pressão intracraniana causada por um projétil que está alojado na cabeça e segue internada no CTI pediátrico, segundo o boletim de saúde da tarde deste sábado (19).
Com esse caso, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 17 crianças baleadas no Grande Rio neste ano. Desse total, 11 foram atingidas por bala perdida, que, segundo o levantamento, é o principal motivo da violência armada contra crianças na região metropolitana do Rio de Janeiro.

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