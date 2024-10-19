Mesmo com chuva moderada, 700 casas estão sem energia na Grande São Paulo

Mesmo tendo registrado chuva moderada, a Grande São Paulo tem 700 casas sem energia na manhã deste sábado (19). Segundo a Enel, equipes estão mobilizadas para reestabelecer a luz nessas residências.

A empresa afirma que as casas sem energia estão em 24 cidades da Grande São Paulo. Na capital, Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro estão entre os bairros afetados.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que mantém seu contingente mobilizado e atuando neste sábado (19). Cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão. A chuva, de moderada a fraca, atingiu a área de concessão nesta manhã, principalmente as regiões oeste e sul", diz a companhia, em nota.

A Enel não informou qual o prazo para reestabelecer a energia nesses locais.

Conforme mostrou a Folha, o histórico das respostas e atendimentos da Enel a situações de queda de energia em São Paulo revela que a empresa tem um dos piores índices de resposta do país, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

No início deste ano, a agência avaliou o tempo médio de atendimento da concessionária, de janeiro de 2022 a outubro de 2023. As informações fazem parte de um relatório de fiscalização que definiu uma multa de R$ 165 milhões para a concessionária.

Falta de luz em São Paulo após temporal de 11 de outubro Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Apesar das previsões terem indicado a possibilidade de novos temporais para São Paulo, um novo alerta da Defesa Civil na manhã deste sábado (19) indica que as fortes chuvas esperadas para atingir o estado se deslocaram para Minas Gerais e Rio de Janeiro. O quadro esperado para São Paulo é moderado.

Durante a noite de sexta (18) e a madrugada deste sábado, o sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado.