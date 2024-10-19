Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mesmo com chuva moderada, 700 casas estão sem energia na Grande São Paulo
De novo

Mesmo com chuva moderada, 700 casas estão sem energia na Grande São Paulo

A Enel afirma que as casas sem energia estão em 24 cidades da Grande São Paulo. Na capital, Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro estão entre os bairros afetados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2024 às 13:41

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 13:41

 Mesmo tendo registrado chuva moderada, a Grande São Paulo tem 700 casas sem energia na manhã deste sábado (19). Segundo a Enel, equipes estão mobilizadas para reestabelecer a luz nessas residências.
A empresa afirma que as casas sem energia estão em 24 cidades da Grande São Paulo. Na capital, Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro estão entre os bairros afetados.
"A Enel Distribuição São Paulo informa que mantém seu contingente mobilizado e atuando neste sábado (19). Cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão. A chuva, de moderada a fraca, atingiu a área de concessão nesta manhã, principalmente as regiões oeste e sul", diz a companhia, em nota.

Veja Também

Apagão em SP é a confirmação de que somos mesmo um país de terceiro mundo

Entenda o papel da Enel e de cada ente da Federação na crise de energia em SP

Enel diz já ter restabelecido 100% da energia de clientes após apagão em SP

A Enel não informou qual o prazo para reestabelecer a energia nesses locais.
Conforme mostrou a Folha, o histórico das respostas e atendimentos da Enel a situações de queda de energia em São Paulo revela que a empresa tem um dos piores índices de resposta do país, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
No início deste ano, a agência avaliou o tempo médio de atendimento da concessionária, de janeiro de 2022 a outubro de 2023. As informações fazem parte de um relatório de fiscalização que definiu uma multa de R$ 165 milhões para a concessionária.
Em 11 de outubro, quando a cidade de São Paulo foi atingida por um forte temporal, mais de 3,1 milhões de clientes da Enel ficaram sem luz na Grande São Paulo, algumas das residências chegaram a ficar seis dias sem energia.
Falta de luz em São Paulo
Falta de luz em São Paulo após temporal de 11 de outubro Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Apesar das previsões terem indicado a possibilidade de novos temporais para São Paulo, um novo alerta da Defesa Civil na manhã deste sábado (19) indica que as fortes chuvas esperadas para atingir o estado se deslocaram para Minas Gerais e Rio de Janeiro. O quadro esperado para São Paulo é moderado.
Durante a noite de sexta (18) e a madrugada deste sábado, o sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado.
A propagação de uma frente fria ainda mantém as condições para chuvas, mas elas devem ter intensidade variando de fraca a moderada, principalmente no período da tarde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp São Paulo (SP) Enel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados