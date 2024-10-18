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Tiros de revólver

Estudante de 14 anos mata três colegas em escola no interior da Bahia

Ele estava na sala de aula quando disparou com um revólver contra duas meninas e um menino, todos de 15 anos; o adolescente se suicidou após matar os colegas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2024 às 20:43

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 20:43

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um estudante de 14 anos matou três colegas na tarde desta sexta-feira (18) em uma escola no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis (a 332 km de Salvador). Ele estava na sala de aula quando disparou com um revólver contra duas meninas e um menino, todos de 15 anos.
O adolescente se suicidou após matar os colegas. O crime aconteceu no Colégio Municipal Dom Pedro 1º.
As Polícias Militar, Civil e Técnica estão no colégio e iniciaram os trabalhos de coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas.
Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte dos quatro jovens e disse que determinou à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do episódio.
"Já estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do Governo do Estado", informou.

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