Estudante de 14 anos mata três colegas em escola no interior da Bahia

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um estudante de 14 anos matou três colegas na tarde desta sexta-feira (18) em uma escola no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis (a 332 km de Salvador). Ele estava na sala de aula quando disparou com um revólver contra duas meninas e um menino, todos de 15 anos.

O adolescente se suicidou após matar os colegas. O crime aconteceu no Colégio Municipal Dom Pedro 1º.

As Polícias Militar, Civil e Técnica estão no colégio e iniciaram os trabalhos de coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas.

Em uma rede social, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte dos quatro jovens e disse que determinou à Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do episódio.