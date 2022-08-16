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Ensino superior

Resultados do Fies do segundo semestre já podem ser consultados

Lista de pré-selecionados foi divulgada nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Educação; convocação dos inscritos na lista de espera começa no dia 22 deste mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2022 às 15:19

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 15:19

Fies oferece descontos de até 99% nas renegociações de dívidas
Resultados do Fies do segundo semestre já podem ser consultados pelo site Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022 foram divulgados pelo Ministério da Educação e podem ser consultados pelo site da pasta. O prazo para que os pré-aprovados complementem suas inscrições vai até o 17 de agosto e, no dia 22, começam as convocações dos inscritos que estão na lista de espera.
Criado em 2001, o Fies é o programa do governo federal para o financiamento de cursos de ensino superior em instituições particulares com taxa zero de juros. Pode participar do processo seletivo quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com média igual ou superior a 450 pontos e que não tenha zerado a redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.
Quem já é contemplado com bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (Prouni) também pode se inscrever no Fies e financiar a parte da mensalidade que não é coberta pela bolsa, desde que atenda aos requisitos do edital vigente.

CRONOGRAMA DO FIES (2º SEMESTRE)

  • Inscrições: 9 a 12 de agosto
  • Divulgação dos pré-selecionados: 16 de agosto
  • Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 17 a 19 de agosto
  • Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro
Após complementar as informações de sua inscrição no site do Fies, os candidatos devem:
  • No prazo de cinco dias, comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) de sua instituição de ensino para validar suas informações
  • No prazo de dez dias, contados a partir do terceiro dia útil após a validação da inscrição pela CPSA, comparecer à um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) com os documentos necessários e formalizar a contratação do financiamento 

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