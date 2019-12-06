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Dallagnol

Representação contra procuradores da Lava Jato é arquivada

As suspeitas sobre os procuradores vieram à tona após a divulgação de diálogos pela Vaza Jato, em que Danelon afirma que o professor da USP Modesto Carvalhosa pedia ajuda para escrever a peça jurídica pedindo o impeachment do ministro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 16:45

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 16:45

Deltan Dallagnol, procurador da República Crédito: Ricardo Medeiros
A corregedora-geral do Ministério Público Federal, Elizeta Maria de Paiva Ramos, arquivou representação contra os procuradores da Lava Jato Deltan Dallagnol e Thamea Danelon, que eram acusados de terem colaborado de forma indevida com pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
As suspeitas sobre os procuradores vieram à tona após a divulgação de diálogos pela Vaza Jato, em que Danelon afirma que o professor da USP Modesto Carvalhosa pedia ajuda para escrever a peça jurídica pedindo o impeachment do ministro.
A representação foi feita junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que apontou desvio funcional.
A corregedora, em sua decisão, afirmou não ter visto elementos para concluir que houve infração pelos procuradores, e que os diálogos divulgados eram insuficientes como provas.
"Há de se notar a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar o indigitado desvio funcional", escreveu.
Para o advogado de Danelon, Marcelo Knopfelmacher, a inexistência das provas é manifesta. "De modo que se mostra correto o arquivamento da representação disciplinar", disse ele, que defendeu a procuradora junto com seu sócio Feipe Locke Calvalcanti.

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