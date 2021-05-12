Renan diz que Wajngarten incriminou Bolsonaro e ameaça ex-secretário

Ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten presta depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Renan afirmou que Wajngarten confirma a existência do ministério paralelo, estrutura de aconselhamento ao presidente sobre temas de pandemia.

"O depoente disse desconhecer a existência [do gabinete paralelo]. Mas é o contrário. Vossa senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de Comunicação e se dizendo em nome do presidente", disse.

Renan também afirmou que vai pedir o áudio da entrevista que Wajngarten concedeu à revista Veja e ameaçou com prisão, caso as respostas dadas à revista se provem contrárias às que cedeu à Comissão.