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CPI da Covid

Presidente da CPI ameaça dispensar Wajngarten e convocá-lo como investigado

Os membros da CPI afirmam que o ex-secretário não foi objetivo quanto a questões sobre suas declarações à revista Veja, quando afirmou que a vacina da Pfizer não foi comprada por incompetência do Ministério da Saúde

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2021 às 14:04
Ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten em depoimento na CPI da Covid
Ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência Fabio Wajngarten em depoimento na CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), ameaçou dispensar o ex-secretário Fabio Wajngarten de seu depoimento na comissão, em que está como testemunha, e então reconvocá-lo na condição de investigado.
A sessão chegou a ser suspensa por cinco minutos, após membros da comissão acusarem o depoente de não responder objetivamente as questões.
"Com todo o respeito que o senhor merece aqui na comissão, se vossa excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo desta comissão, pediremos à revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo, mas já não mais como testemunha e sim como investigado", afirmou Aziz.
"Caso eu veja que vossa excelência está tangenciando com relação às perguntas, eu irei dispensá-lo do seu depoimento aqui", completou.
Os membros da CPI afirmam que o ex-secretário não está sendo objetivo quanto a questões sobre suas declarações à revista Veja, quando afirmou que a vacina da Pfizer não foi comprada por incompetência do Ministério da Saúde e afirmou que participou das tratativas.

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