Presidente da CPI ameaça dispensar Wajngarten e convocá-lo como investigado

Ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência Fabio Wajngarten em depoimento na CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente da CPI da Covid , senador Omar Aziz (PSD-AM), ameaçou dispensar o ex-secretário Fabio Wajngarten de seu depoimento na comissão, em que está como testemunha, e então reconvocá-lo na condição de investigado.

A sessão chegou a ser suspensa por cinco minutos, após membros da comissão acusarem o depoente de não responder objetivamente as questões.

"Com todo o respeito que o senhor merece aqui na comissão, se vossa excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo desta comissão, pediremos à revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo, mas já não mais como testemunha e sim como investigado", afirmou Aziz.

"Caso eu veja que vossa excelência está tangenciando com relação às perguntas, eu irei dispensá-lo do seu depoimento aqui", completou.