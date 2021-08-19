Renan aponta contradição no depoimento do dono da Precisa Medicamentos

Sócio-proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Na primeira parte do depoimento, Renan questionou a respeito da reunião de Maximiano com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano. O encontro teria sido intermediado pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Maximiano então respondeu que se tratava de um projeto de internet para o Brasil, da empresa Xis Internet Fibra. Renan questionou se a Xis transferiu recursos para a Precisa Medicamentos, mas o depoente respondeu que não.

Após algumas horas, Renan retomou o assunto e apontou um documento fiscal que mostra repasse da empresa para a Precisa Medicamentos. O relator, no entanto, não pediu providências, como solicitar a prisão do depoente.