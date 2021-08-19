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CPI da Covid

Dono da Precisa culpa atravessadora dos Emirados Árabes por fraudes

O sócio-administrador da Precisa Medicamentos foi questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) sobre o motivo de ter viajado à Índia logo após o surgimento de irregularidades

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:45
CPI da Pandemia ouvirá o dono da empresa que intermediou a venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde
CPI da Pandemia interroga o dono da empresa que intermediou a venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde Crédito: Agência Senado
Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (19), o sócio-administrador da Precisa Medicamentos Francisco Maximiano afirmou que as fraudes em documentos entregues ao Ministério da Saúde, na negociação envolvendo a vacina Covaxin, forma cometidas pela Envixia, uma atravessadora dos Emirados Árabes.
Maximiano foi questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) sobre o motivo de ter viajado à Índia logo após o surgimento de irregularidades.
O empresário disse que viajou para o país asiático para mostrar para a empresa Bharat Biotech -desenvolvedora da vacina Covaxin- os documentos que havia recebido da Envixia, para comprovar que a fraude veio daquela empresa.
Humberto Costa então disse que tinha provas de que as manipulações ocorreram dentro do Ministério da Saúde. O advogado de Maximiano então disse que o arquivo original encaminhado contém dados da Envixia, onde estariam as fraudes, e não em manipulações no ministério.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) então ironizou a resposta de Maximiano, alegando que o documento está escrito em português.
"A Envixia é dos Emirados Árabes e sabe escrever português perfeitamente", disse.

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