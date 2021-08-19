Dono da Precisa culpa atravessadora dos Emirados Árabes por fraudes

CPI da Pandemia interroga o dono da empresa que intermediou a venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde Crédito: Agência Senado

Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (19), o sócio-administrador da Precisa Medicamentos Francisco Maximiano afirmou que as fraudes em documentos entregues ao Ministério da Saúde, na negociação envolvendo a vacina Covaxin, forma cometidas pela Envixia, uma atravessadora dos Emirados Árabes.

Maximiano foi questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) sobre o motivo de ter viajado à Índia logo após o surgimento de irregularidades.

O empresário disse que viajou para o país asiático para mostrar para a empresa Bharat Biotech -desenvolvedora da vacina Covaxin- os documentos que havia recebido da Envixia, para comprovar que a fraude veio daquela empresa.

Humberto Costa então disse que tinha provas de que as manipulações ocorreram dentro do Ministério da Saúde. O advogado de Maximiano então disse que o arquivo original encaminhado contém dados da Envixia, onde estariam as fraudes, e não em manipulações no ministério.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) então ironizou a resposta de Maximiano, alegando que o documento está escrito em português.