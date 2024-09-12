Redemoinho de fumaça surge em meio a queimadas no interior de São Paulo

O redemoinho de fumaça foi avistado em uma fazenda em Mococa (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um redemoinho de fumaça foi avistado em uma fazenda em Mococa (SP), um dos municípios com focos de incêndio ativos no estado nesta semana. O fenômeno ocorreu pela combinação do calor intenso com o fogo que atinge a região, segundo a Climatempo. O registro foi feito na tarde de quarta-feira (11).

O incêndio atingiu área onde redemoinho foi gravado. Ainda segundo a Climatempo, o fogo atingiu o pasto de animais da fazenda, que é usada para produção de queijo. Os bichos foram retirados do local minutos antes da chegada do fogo.

Além de Mococa, outros 12 municípios de São Paulo tinham focos de incêndio na tarde dessa quinta. Equipes da Defesa Civil monitoram o fogo em Mairiporã, Bananal, Campos do Jordão; São José do Barreiro; São Luiz do Paraitinga; Bom Jesus dos Perdões; Campinas; Campo Limpo Paulista; General Salgado; São Carlos; Itirapuã e Pedregulho.