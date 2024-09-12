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Meio Ambiente

Redemoinho de fumaça surge em meio a queimadas no interior de São Paulo

O fenômeno ocorreu pela combinação do calor intenso com o fogo que atinge a região, segundo a Climatempo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2024 às 16:58

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 16:58

O redemoinho de fumaça foi avistado em uma fazenda em Mococa (SP)
O redemoinho de fumaça foi avistado em uma fazenda em Mococa (SP) Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um redemoinho de fumaça foi avistado em uma fazenda em Mococa (SP), um dos municípios com focos de incêndio ativos no estado nesta semana. O fenômeno ocorreu pela combinação do calor intenso com o fogo que atinge a região, segundo a Climatempo. O registro foi feito na tarde de quarta-feira (11).
O incêndio atingiu área onde redemoinho foi gravado. Ainda segundo a Climatempo, o fogo atingiu o pasto de animais da fazenda, que é usada para produção de queijo. Os bichos foram retirados do local minutos antes da chegada do fogo.
Além de Mococa, outros 12 municípios de São Paulo tinham focos de incêndio na tarde dessa quinta. Equipes da Defesa Civil monitoram o fogo em Mairiporã, Bananal, Campos do Jordão; São José do Barreiro; São Luiz do Paraitinga; Bom Jesus dos Perdões; Campinas; Campo Limpo Paulista; General Salgado; São Carlos; Itirapuã e Pedregulho.
A estrada foi interditada. A rodovia Altino Arantes foi bloqueada entre os km 73 e 80, no município de Salles Oliveira, devido aos focos de incêndio na região. A orientação da Defesa Civil é de que motoristas que seguem no sentido leste usem a SP-355 e a SP-330. Não há alternativa para quem tenta seguir pelo sentido oeste da pista.

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