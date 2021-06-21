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"Felicidade define"

Randolfe Rodrigues recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Em foto compartilhada, o senador segura uma placa com os nomes do ator Paulo Gustavo, do engenheiro José Ricardino e de seu primo Januário Victor, que morreram vítimas da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:47

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:47

O senador Randolfe Rodrigues recebendo a 1ª dose da vacina contra a Covid
O senador Randolfe Rodrigues recebendo a 1ª dose da vacina contra a Covid Crédito: Twitter @randolfeap
O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comemorou nesta segunda-feira (21) o recebimento da primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Felicidade define", declarou o senador em publicação no Twitter, na qual reforçou a importância da imunização no combate ao vírus. "Vacinas salvam vidas", afirmou.
Em foto compartilhada no Twitter no momento da aplicação da dose, Randolfe segura uma placa com os nomes do ator e humorista Paulo Gustavo, do engenheiro civil José Roberto de Matos Ricardino (Zé Ricardino) e de seu primo Januário Victor, que morreram vítimas da doença. "Fica também a nossa homenagem a todas as vidas que perdemos", escreveu o senador. Na imagem, o parlamentar também veste uma camiseta com a frase: "Vacina no braço, comida no prato".
"Vou continuar lutando para que a vacina chegue para todos os brasileiros", reforçou Randolfe, mantendo a postura que vem seguindo na CPI da Covid. O senador celebrou a importância da ciência no combate à doença. "Viva o SUS! Viva a ciência!", declarou na publicação.

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