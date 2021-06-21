Randolfe Rodrigues recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Em foto compartilhada no Twitter no momento da aplicação da dose, Randolfe segura uma placa com os nomes do ator e humorista Paulo Gustavo, do engenheiro civil José Roberto de Matos Ricardino (Zé Ricardino) e de seu primo Januário Victor, que morreram vítimas da doença. "Fica também a nossa homenagem a todas as vidas que perdemos", escreveu o senador. Na imagem, o parlamentar também veste uma camiseta com a frase: "Vacina no braço, comida no prato".