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Durante inspeção

Queda de helicóptero no Rio Grande do Norte deixa três mortos

Aeronave se chocou em uma linha de transmissão e caiu em um açude neste domingo

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2022 às 07:36
Foto de helicóptero de modelo semelhante ao usado pela Chesf, que caiu neste domingo em um açude no Rio Grande do Norte.
Foto de helicóptero de modelo semelhante ao usado pela Chesf, que caiu neste domingo em um açude no Rio Grande do Norte. Crédito: Reprodução/Wikipédia
Na tarde deste domingo (5), um helicóptero se chocou em uma linha de transmissão e caiu em um açude na zona rural do município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, localizada a 172 quilômetros da capital Natal.
A aeronave era da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e estava realizando uma inspeção aérea de rotina. Robson Deusdette de Melo Araujo, 35, e Francisco Wilson da Silva, 52, eram inspetores da empresa e morreram no acidente. O piloto Juberson Coelho Coimbra, 65, também morreu.
Em nota, a empresa diz que "está em grande pesar mediante o fato e está adotando todas as providências pertinentes junto aos órgãos competentes, priorizando a assistência às famílias das vítimas."
De acordo com os dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o helicóptero com o prefixo PP-MCJ estava em situação regular.

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