Queda de helicóptero no Rio Grande do Norte deixa três mortos

Foto de helicóptero de modelo semelhante ao usado pela Chesf, que caiu neste domingo em um açude no Rio Grande do Norte.

A aeronave era da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e estava realizando uma inspeção aérea de rotina. Robson Deusdette de Melo Araujo, 35, e Francisco Wilson da Silva, 52, eram inspetores da empresa e morreram no acidente. O piloto Juberson Coelho Coimbra, 65, também morreu.