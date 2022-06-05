Criminosos armados rendem frentistas e assaltam posto em Vila Velha

Três criminosos armados assaltaram um posto de combustíveis no bairro Cocal, em Vila Velha, na noite deste sábado (4). Segundo os frentistas do estabelecimento, eles levaram cerca de R$ 800 em espécie do caixa.
Os trabalhadores contaram à repórter da TV Gazeta Tarciane Vasconcelos que, por conta da chuva, a rua estava com pouco movimento no horário em que o crime aconteceu, por volta das 19h45. Os assaltantes chegaram em um carro, estacionaram na rua atrás do posto de combustíveis e anunciaram o assalto.
A ação durou menos de um minuto e foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento. Nas imagens, obtidas por A Gazeta, é possível ver os três criminosos armados - dois de boné branco e um de boné azul - se aproximando dos frentistas, que estavam sentados. Eles anunciam o assalto e esvaziam o caixa do posto. Veja abaixo:
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que os finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores. Já a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. As polícias não deram mais informações nem disseram se algum dos criminosos foi detido.