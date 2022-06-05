Criminosos armados rendem frentistas e assaltam posto em Vila Velha

Os trabalhadores contaram à repórter da TV Gazeta Tarciane Vasconcelos que, por conta da chuva, a rua estava com pouco movimento no horário em que o crime aconteceu, por volta das 19h45. Os assaltantes chegaram em um carro, estacionaram na rua atrás do posto de combustíveis e anunciaram o assalto.

A ação durou menos de um minuto e foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento. Nas imagens, obtidas por A Gazeta, é possível ver os três criminosos armados - dois de boné branco e um de boné azul - se aproximando dos frentistas, que estavam sentados. Eles anunciam o assalto e esvaziam o caixa do posto. Veja abaixo: