Quatro morrem após explosão e desabamento de casas em Natal

Casas ficam destruídas e 4 pessoas morrem após explosão de botijão de gás no bairro de Mãe Luiza, na zona leste de Natal (RN) Crédito: José Aldenir / Folhapress

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na madrugada deste domingo (7) após uma explosão resultar no desabamento de um imóvel com seis residências, além de uma casa vizinha, no bairro Mãe Luiza, em Natal , no Rio Grande do Norte.

O incidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada e, segundo o governo do Rio Grande do Norte , foi provavelmente causado pela explosão de um botijão de gás em um dos imóveis.

A explosão atingiu o prédio com térreo e primeiro andar que tinha seis residências separadas e também causou danos em uma casa vizinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionadas logo após o incidente e deram início ao trabalho de buscas e resgate de possíveis vítimas e de perícia do local.

Além das quatro mulheres mortas, um homem e uma mulher foram resgatados com vida. Aldo Américo de Souza Filho, 60, e Márcia Maria Barbalho de Souza, 51, foram encaminhados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na capital potiguar. Ambos apresentam condição estável.

As buscas foram encerradas por volta das 7h30 da manhã. Imóveis vizinhos ao desmoronamento foram isolados e só serão liberados após a realização de perícia para avaliação de danos e eventuais riscos aos moradores a região.

Em nota, o governo do Rio Grande do Norte se solidarizou com as famílias das vítimas e informou que "todos os esforços estão sendo feitos para minimizar o sofrimento das pessoas afetadas".

"Quero registrar aqui todo meu afeto e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente em Mãe Luiza", afirmou a governadora Fátima Bezerra (PT).