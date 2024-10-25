Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, diz Censo
Censo 2022

Quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, diz Censo

Proporção de domicílios que tem uma mulher como responsável subiu de 38,7% em 2010 para 49,1% em 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2024 às 11:39

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 11:39

RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO - A parcela de mulheres identificadas como responsáveis pelos lares aumentou no Brasil, chegando a quase metade do total. É o que indicam novos dados do Censo Demográfico divulgados nesta sexta (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Considerando o número de responsáveis pelas unidades domésticas (domicílios particulares) no país, a participação das mulheres avançou de 38,7% em 2010 para 49,1% em 2022 — o dado mais recente equivale a cerca de 35,6 milhões de brasileiras.
Carteira de Trabalho e previdência social
a participação das mulheres avançou de 38,7% em 2010 para 49,1% em 2022 Crédito: Fernando Madeira
Em igual período, a parcela masculina entre os responsáveis pelos domicílios caiu de 61,3% para 50,9% (36,9 milhões).
O IBGE afirmou que os dados mostram uma "mudança importante", já que o percentual de homens responsáveis pelos lares era "substancialmente maior" do que o de mulheres em 2010.
Marcio Minamiguchi, gerente de projeções e estimativas populacionais do instituto, atribuiu os resultados a fatores como transformações culturais na sociedade e maior inserção feminina no mercado de trabalho, ainda que as desigualdades de emprego e renda persistam no Brasil.
"Culturalmente, quando tinha um casal, era quase imediata a identificação do homem como responsável, e essas coisas vão mudando de certa forma ao longo do tempo", afirmou o pesquisador do IBGE.
"Existe também uma independência econômica maior das mulheres, uma presença no mercado de trabalho, em atividades econômicas, em termos de renda. Isso contribui para a questão de identificação", acrescentou o técnico em apresentação a jornalistas.

Veja Também

Queda da população brasileira deve começar em 2027; veja quando no ES

IBGE estima população de 210,9 milhões no Brasil, 3,9% maior que a do Censo 2022

No Censo, a pessoa identificada como responsável pelo domicílio é aquela de 12 anos ou mais que é reconhecida como tal pelos moradores. O IBGE evita usar a expressão "chefe de família".
Considerando a população total de 12 anos ou mais no Brasil (171,2 milhões), as mulheres são maioria (51,9%). Elas, porém, seguem com uma parcela menor entre os responsáveis pelos lares no país.
De acordo com o IBGE, o percentual de mulheres responsáveis pelas unidades domésticas foi maior do que 50% em dez estados em 2022.
São os casos de Pernambuco (53,9%), Sergipe (53,1%), Maranhão (53%), Amapá (52,9%), Ceará (52,6%), Rio de Janeiro (52,3%), Alagoas (51,7%), Paraíba (51,7%), Bahia (51%) e Piauí (50,4%).
Os dois menores percentuais, por outro lado, foram encontrados em Rondônia (44,3%) e Santa Catarina (44,6%). São os únicos locais com participação feminina abaixo de 45%.

Veja Também

ES tem quase 900 crianças sem certidão de nascimento

Analfabetismo cai, mas ainda há 173 mil no ES que não sabem ler ou escrever

O IBGE também destacou que, no Brasil, 29% dos domicílios com mulheres como responsáveis tinham presença de filhos e ausência de cônjuge.
Trata-se de um percentual bem acima do registrado em lares comandados por homens (4,4%). "É um indicativo de monoparentalidade bem mais presente entre as mulheres", disse Minamiguchi.
"No caso de separação de um casal, em geral, o filho fica com a mãe", disse. "Ou mesmo no caso de mulheres com filhos sem ter tido um casamento ou uma relação conjugal com alguém."
Apesar de a disparidade se manter nesse quesito, considerando os domicílios que tinham mulheres responsáveis, o percentual de lares com a presença de filhos e a ausência de cônjuge em 2022 (29%) recuou ante 2010 (36,9%).
MULHERES RESPONSÁVEIS PELOS LARES NAS UFs 
Proporção em relação ao total, em 2022, em % 
  • PE - 53,9 
  • SE - 53,1 
  • MA - 53,0 
  • AP -  52,9 
  • CE - 52,6 
  • RJ - 52,3 
  • AL - 51,7 
  • PB - 51,7 
  • BA - 51,0 
  • PI - 50,4 
  • AM - 50,0 
  • DF - 49,5 
  • RN - 49,3 
  • SP - 49,2 
  • AC - 49,1 
  • Brasil - 49,1 
  • PA - 48,9 
  • RR - 48,9 
  • RS - 48,6 
  • TO - 47,2 
  • MS - 46,9 
  • GO - 46,7 
  • MG - 45,9 
  • MT - 45,9 
  • PR - 45,6 
  • ES - 45,5 
  • SC - 44,6 
  • RO - 44,3 
Fonte: IBGE

Pardos ganham espaço

Outro destaque dos dados, segundo o IBGE, diz respeito à população parda. Em 2022, pela primeira vez um Censo mostrou a proporção de pardos (43,8%) superando a de brancos (43,5%) entre os responsáveis pelas unidades domésticas. Em 2010, as parcelas eram de 40% e 49,4% respectivamente.
O avanço, conforme o instituto, está associado a um grupo maior de pessoas que se autodeclararam pardas em 2022, algo que já havia sido apontado em divulgação anterior do Censo para a população como um todo.

Lares com casais do mesmo sexo também aumentam

Ainda de acordo com o IBGE, os lares compostos por responsável e cônjuge ou companheiro do mesmo sexo representaram 0,54% do total em 2022.
Mesmo com percentual ainda pequeno, houve um crescimento "expressivo" frente a 2010 (0,10%), disse o instituto. O número de unidades desse tipo saltou de quase 60 mil em 2010 para 391,1 mil em 2022.
O maior percentual de lares com casais do mesmo sexo foi registrado no Distrito Federal (0,76%), seguido por Rio de Janeiro (0,73%) e São Paulo (0,67%). Piauí (0,25%), Maranhão (0,30%) e Tocantins (0,31%) mostraram as menores proporções.
Nesta divulgação do Censo, os lares são identificados como unidades domésticas. Elas podem ser compostas por pessoas que vivem sozinhas (unipessoais) ou por conjuntos de habitantes ligados por relações de parentesco, dependência ou normas de convivência em domicílios particulares.
Domicílios coletivos, como asilos, presídios, hospitais e orfanatos, não entram nessa categoria.

LEIA MAIS SOBRE CENSO 2022

Brasileiros casam mais tarde e ficam juntos por menos tempo, diz IBGE

Brasil teve alta de mortes de crianças em 2022, apesar de redução geral de óbitos

Número de nascimentos no Brasil cai pelo quinto ano seguido, mostra IBGE

Censo 2022: Por que não somos 4 milhões de moradores no ES?

Censo 2022: ES perde população e ganha no PIB per capita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibge Mulheres Mercado de trabalho Censo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados