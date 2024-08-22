IBGE estima população de 210,9 milhões no Brasil, 3,9% maior que a do Censo 2022

SÃO PAULO - A população estimada no Brasil em 2022 foi 3,9% maior do que a apontada durante o recenseamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ao longo daquele ano. A estimativa chegou a 210.862.983 pessoas, ante 202.952.784 contadas pelo Censo Demográfico 2022. Os dados foram divulgados pelo instituto nesta quinta-feira (22).

O ajuste divulgado nesta quinta (22), de 3,9%, é superior aos dos recenseamentos de 2010 (2,2%) e 2000 (3%).

A diferença no número de recenseados, segundo o IBGE, ocorre pela data usada como referência. Para poder fazer comparações na projeção, os indicadores do Censo, referentes a 31 de julho no caso de 2022, são ajustados para 1º de julho, data usada para as estimativas. Assim, o número de 203.080.756 de habitantes do último dia daquele mês é ajustado para os 202.952.784 do primeiro.

Cidade de Vitória vista do Morro Horebe Crédito: Fernando Madeira

O método de estimativa, chamado de conciliação demográfica, analisa informações de três censos consecutivos — neste caso, os de 2000, 2010 e 2022 — e considera dados de óbitos, nascimentos e migrações desse triênio.

A referência é o ano central. Quem tinha 10 anos em 2000 teria 20 em 2010. E quem tinha 32 anos em 2022 teria 20 anos em 2010. A partir daí, calcula-se a população daquele ano, que passa a ser o número de partida para revisões e novas projeções.

Diferença relativa entre estimativas de população e população recenseada

(Em %, unidades da federação e média nacional)

9,74 - RO

8,48 - AP

7,22 - RJ

6,66 - AM

6,04 - RR

5,75 - ES

5,61 - PA

5,23 - AC

4,89 - DF

4,83 - PE

4,77 - BA

4,23 - CE

3,90 - Brasil

3,85 - RN

3,63 - MS

3,36 - PB

3,31 - MA

3,16 - MG

3,14 - TO

3,13 - RS

3,06 - SP

2,95 - SE

2,92 - AL

2,68 - PI

2,61 - SC

2,2 - PR

2,18 - GO

1,85 - MT Fonte: Projeções da população/IBGE



Os dados de projeção são referências para políticas públicas e também para pesquisas do IBGE como a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua e a Pesquisa de Orçamentos Familiares.

A cada edição do Censo, o IBGE revisa os números de acordo com o que é verificado pelos agentes em campo. Foi o caso, por exemplo, da estimativa para 2022, que era de 213,3 milhões, e agora foi alterada para os 210,9 milhões.

Segundo Izabel Marri, gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, a diferença de 3,9% se deve a uma possibilidade melhor de estimar a população a partir de registros de nascimentos, óbitos e migração e diminuir os efeitos de erros ou omissões durante o recenseamento.

"Conseguimos obter grande parte da população por esses registros e incorporamos os dados da PPE [Pesquisa de Pós-Enumeração]. Tudo isso faz com que a gente estime melhor a população de 2022."

A PPE avalia a qualidade da coleta censitária, que contém erros inerentes a qualquer levantamento estatístico, segundo o IBGE. O objetivo é melhorar a capacidade de projeções e estimativas demográficas e fornecer dados, principalmente para setores de pesquisa, com mais precisão e transparência.

A pesquisa — feita após o Censo — coleta dados de uma amostra de setores censitários (4.795) visitados antes pelos recenseadores e compara os resultados. Os dados do Censo não são alterados após o levantamento.

O principal indicador divulgado nesta quinta, segundo o instituto, é a taxa de erro líquido de enumeração de pessoas, que chegou, na média do país, a 8,27%. O IBGE afirma que esse valor está dentro do esperado.

Essa taxa é calculada pela diferença entre as omissões e as inclusões indevidas. Um exemplo conhecido do primeiro caso, segundo o IBGE, é quando os entrevistados não mencionam crianças que moram em um determinado domicílio.

Já a inclusão indevida ocorre quando um recenseador, por exemplo, conta duplamente o mesmo domicílio por engano ou lista como moradores pessoas que não vivem ali. A taxa se refere apenas a números da população recenseada.

Além das crianças com 0 a 4 anos de idade, de acordo com os técnicos do IBGE, a taxa também é maior no grupo de 20 a 24 anos por causa da mobilidade de não estar em casa por causa de trabalho, saída de casa para estudar, por exemplo.

A taxa também aumenta conforme o tamanho dos municípios, hipótese do IBGE confirmada com os dados de 2022. As cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que representam 20% da população do país, chegam a 13,8%.

Taxa de erro líquido de enumeração de pessoas* no Censo 2022

(Em %, por unidades da federação e média do Brasil)

15,5 - RJ

11,20 - RO

10,9 - RR

10,8 - AP

10,10 - AM

10 - ES

9,9 - DF

9,9 - PA

8,3 - Brasil

8 - AC

8 - PE

7,4 - BA

7,4 - CE

7,4 - SC

7,30 - GO

7,30 - MT

7,2 - MS

6,5 - MA

6,2 - RN

6,10 - MG

5,80 - SE

5,5 - RS

5,4 - PR

4,80 - AL

4,10 - PI

3,80 - PB *Diferença entre omissões e inclusões indevidas de pessoas durante o recenseamento

Fonte: Pesquisa de Pós-Enumeração do Censo Demográfico 2022/IBGE



Já na divisão entre os estados e o Distrito Federal, o Rio de Janeiro está no topo da lista, com 15,5%, seguido por Rondônia (11,2%), Roraima (10,9%) e São Paulo e Amapá, ambos com 10,8%.