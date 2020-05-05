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Coronavírus

'Quarentena está salvando o Brasil', diz engenheiro e cientista de dados

De acordo com o engenheiro e cientista de dados Maurício Féo, graças às medidas adotadas de distanciamento social, o número de casos de coronavírus no Brasil não é maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 11:17

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 11:17

Pessoa em isolamento por conta do coronavírus: a melhor solução para prevenir o avanço da doença
Pessoa em isolamento por conta do coronavírus: a melhor solução para prevenir o avanço da doença Crédito: Divulgação
Brasil já poderia estar bem perto de alcançar a marca de 1 milhão de casos da Covid-19, se não tivesse adotado as medidas de distanciamento social. A conclusão está no vídeo "A quarentena pode estar salvando o Brasil", publicado pelo engenheiro e cientista de dados Maurício Féo. Ele faz doutorado em Física de Partículas no Cern - a organização europeia de pesquisa nuclear que opera o maior acelerador de partículas do mundo, em Genebra, na Suíça.
No vídeo, que já teve 500 mil visualizações, Féo explica que, se nenhuma medida é tomada e se não existe vacina, toda epidemia cresce exponencialmente - ou seja, o valor inicial é multiplicado por um mesmo número num dado período de tempo.
No Brasil, até somar os primeiros 1.500 casos, estava crescendo exponencialmente. Atualmente, está menos íngreme.

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Por que você resolveu fazer esse vídeo?

Estava decepcionado com a quantidade de desinformação sendo passada. Estou vendo as pessoas apoiarem um lado ou outro baseadas em política e espalhando desinformação. Não sou qualificado para opinar sobre saúde e economia, mas sou para dizer que temos que levar em conta os dados certos. E foi isso que quis apresentar.

O número de casos continua aumentando, mas podemos dizer que o distanciamento social deu certo. Por quê?

O número de casos ainda está aumentando, e bastante, mas não em proporção exponencial, graças às medidas adotadas de distanciamento social, uso de máscara e higiene pessoal. Vemos que, no início, o crescimento da curva é exponencial, e, por um bom tempo, continua a subir exponencialmente, mas, depois, começa a reduzir a velocidade de crescimento.

Podemos dizer, então, que conseguimos achatar a curva?

Exatamente, isso significa que a estratégia está sendo bem-sucedida. Definir o pico da epidemia sem a adoção de nenhuma medida de prevenção é fácil, os epidemiologistas no mundo inteiro já fizeram isso. Então vemos o pico ser adiado. Se o pico não chegou na projeção esperada, significa que foi um sucesso, isso não é uma má notícia.

E como é a comparação com os EUA, que adotaram as medidas bem mais tarde do que nós?

Começamos a agir quando tínhamos 1.500 casos. Nos EUA, demoraram muito mais. Provavelmente teríamos seguido a mesma trajetória deles. No mesmo dia em que o Brasil tem 79 mil casos, os EUA apresentam 735 mil, quase dez vezes mais. Mesmo que a subnotificação no Brasil seja na casa de dez, teríamos 790 mil casos. Os EUA também têm subnotificação.

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