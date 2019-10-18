PSL em pé de guerra: um resumo do dia de crise do partido

Um áudio de Jair Bolsonaro falando da estratégia para destituir líder da Câmara vazou Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

A guerra interna pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados aprofundou a crise do partido do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (17). Na verdade, a confusão começou ainda na noite de quarta-feira (16), quando deputados da sigla vararam a madrugada colhendo assinaturas para listas e as protocolando na Secretaria-Geral da Câmara.

Mas para entender a queda de braço primeiro é preciso lembrar que há um racha: de um lado, está o grupo que apoia Luciano Bivar, presidente do PSL no país. Do outro, a ala bolsonarista do partido.

Na noite de quarta, os deputados que estão com Bolsonaro apresentaram uma lista com 27 assinaturas para tentar mudar o líder do partido na Câmara, tirando Delegado Waldir e o substituindo por Eduardo Bolsonaro. No entato, a ala ligada a Bivar foi até o órgão com uma lista com 31 nomes apoiando Waldir, que, por fim, foi mantido no cargo

Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara, disse que vai "implodir" Bolsonaro Crédito: Agência Câmara

Pela manhã, na quinta-feira, um áudio vazado mostrou o presidente da República discutindo com um interlocutor não identificado uma estratégia para afastar o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, para colocar o filho Eduardo no posto. A gravação teria sido feita na última quarta, em reunião com deputados no Palácio do Planalto. Sobre o áudio, Bolsonaro disse à imprensa: “Se alguém grampeou, é uma desonestidade”

Eduardo Bolsonaro não é mais indicado à embaixada e Joice foi retirada de liderança no Congresso Crédito: Reprodução/Twitter

Após o vazamento da conversa, Delegado Waldir tentou colocar panos quentes na crise. Disse que não tem nada para ameaçar o presidente e que falou em "momento de emoção”.