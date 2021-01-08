Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PSL convoca reunião da executiva para avaliar punição a 'rebeldes'
Antigo partido de Bolsonaro

PSL convoca reunião da executiva para avaliar punição a 'rebeldes'

Alguns parlamentares fazem parte de um grupo que, contra a orientação do PSL, assinou uma lista de apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2021 às 16:58

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:58

Luciano Bivar, presidente do PSL
Luciano Bivar, presidente do PSL Crédito: Agência Senado
O presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), convocou para terça-feira (12) uma reunião da Comissão Executiva Nacional do partido para receber e encaminhar ao conselho de ética representações contra 20 deputados da sigla.
Esses parlamentares fazem parte de grupo de 32 que, contra a orientação do PSL, assinaram lista de apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara. Lira é o candidato de Jair Bolsonaro.
As representações foram todas protocoladas pro Júnior Bozzella (PSL-SP), vice-líder do partido na Câmara, e acusam os deputados de infidelidade partidária.
Diversos deles, durante as eleições manifestaram apoio a candidatos que faziam parte de coligações contrárias àquelas das quais o PSL participava.
São alvos de representações os deputados Eduardo Bolsonaro (SP), Carla Zambelli (SP), Alê Silva (MG), Aline Sleujtes, Bia Kicis, Bibo Nunes, Carlos Jordy, Caroline de Toni, Chris Tonietto, Coronel Tadeu, Daniel Silveira, Filipe Barros, General Girão, Guiga Peixoto, Helio Lopes, Junio Amaral, Major Fabiana, Marcio Labre, Sanderson e Major Vitor Hugo.
Com o encaminhamento das representações ao conselho de ética, os deputados podem ser expulsos até o fim de janeiro, antes mesmo da eleição da Câmara.
"O PSL atua em sintonia com a ordem e o progresso. O Brasil é uma nação democrática, a nossa legenda sempre irá trabalhar nessa direção. As expulsões são o caminho natural para os 'radicais infieis'", diz Bozzella.

Veja Também

Ministério da Saúde lamenta em nota oficial 200 mil mortes pela Covid-19

Lewandowski intima Pazuello a informar sobre insumos para vacinação

Invasão do Congresso dos EUA é um alerta para o Brasil, diz Doria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados PSL Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)
Imagem de destaque
Sem pressão, sem prioridade: por que o suicídio LGBT segue fora da agenda real
Imagem de destaque
Por que cada vez mais turistas estão evitando os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados