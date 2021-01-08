Ministério da Saúde lamenta em nota oficial 200 mil mortes pela Covid-19

O Ministério da Saúde lamenta as 200 mil mortes pela Covid-19 no Brasil Crédito: Ministério da Saúde

Ministério da Saúde lamentou, nesta quinta-feira (7), o fato de o Brasil ter atingido o número de 200 mil mortes pela Covid-19 . "Em nome do Presidente da República, Jair Bolsonaro , do Ministério da Saúde e de todo o Governo Federal, queremos nos solidarizar com cada família que perdeu entes queridos", diz a Pasta em nota oficial divulgada em sua página na internet.

"Para nós, servidores do Ministério da Saúde, não é um momento só de pesar. É também momento de reflexão e de unir forças, para que todos os dias possamos trabalhar empenhados na solução dessa pandemia", diz a nota, que completa que a Pasta está trabalhando "incansavelmente, acompanhando pesquisas científicas e reforçando diálogos entre o Brasil e outros países para garantir vacinas seguras e eficazes à população".

Na nota, o ministério agradece e reconhece ainda o empenho e força dos profissionais de saúde, destacando que o trabalho deles permitiu que mais de 7 milhões de vidas no país fossem salvas - o número corresponde aos recuperados da Covid-19.