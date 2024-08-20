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Ensino Superior

Prouni: resultado da 2ª chamada será divulgado nesta terça-feira

Para ter direito à bolsa de estudos integral, o candidato deve provar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. Para a bolsa parcial, renda de até três salários mínimos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2024 às 09:25

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 09:25

Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni)
Prouni abre segunda chamada de oportunidades para ingresso ao Ensino Superior  Crédito: Rafa Neddermeyer/23/06/2023 - Agência Brasil
O resultado da segunda chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2024 será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (19) o. A lista será disponibilizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos.
O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro; o resultado da lista deve ser divulgado em 13 de setembro. O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

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