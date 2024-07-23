Prouni oferece 3,4 mil bolsas de curso superior no Espírito Santo

O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Direito, com 211, sendo 81 integrais e 130 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: Pedagogia com 159 bolsas (102 integrais e 57 parciais), e Administração, com 158 bolsas (90 integrais e 68 parciais).