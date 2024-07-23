Prouni oferece 3,4 mil bolsas de curso superior no Espírito Santo

O Programa Universidade para Todos (Prouni) está oferecendo 3.443 bolsas no Espírito Santo. São 2.364 chances integrais (100%) e 1.079 parciais (50%), distribuídas em 130 cursos, de 44 instituições capixabas participantes do programa, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni, em “Consulta de bolsas”.
O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Direito, com 211, sendo 81 integrais e 130 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: Pedagogia com 159 bolsas (102 integrais e 57 parciais), e Administração, com 158 bolsas (90 integrais e 68 parciais).
O período de inscrição para o programa ocorre de 23 a 26 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, em 31 de julho e 20 de agosto.
O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 3 salários mínimos).
CRONOGRAMA
- Inscrição: 23 a 26 de julho
- Resultado da 1ª chamada: 31 de julho
- Resultado da 2ª chamada: 20 de agosto
- Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro
- Resultado da lista de espera: 13 de setembro