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Inscrições

Prouni oferece 3,4 mil bolsas de curso superior no Espírito Santo

São 2.364 bolsas integrais e 1.079 parciais. Inscrições começam nesta terça-feira (23) pelo site do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2024 às 11:23

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:23

O Programa Universidade para Todos (Prouni) está oferecendo 3.443 bolsas no Espírito Santo. São 2.364 chances integrais (100%) e 1.079 parciais (50%), distribuídas em 130 cursos, de 44 instituições capixabas participantes do programa, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni, em “Consulta de bolsas”. 
O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Direito, com 211, sendo 81 integrais e 130 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: Pedagogia com 159 bolsas (102 integrais e 57 parciais), e Administração, com 158 bolsas (90 integrais e 68 parciais).  
Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni)
Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) Crédito: Rafa Neddermeyer/23/06/2023 - Agência Brasil
Tire suas dúvidas sobre o Prouni
O período de inscrição para o programa ocorre de 23 a 26 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, em 31 de julho e 20 de agosto.  
O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 3 salários mínimos).   

CRONOGRAMA

  • Inscrição: 23 a 26 de julho
  • Resultado da 1ª chamada: 31 de julho
  • Resultado da 2ª chamada: 20 de agosto
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 9 e 10 de setembro
  • Resultado da lista de espera: 13 de setembro

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