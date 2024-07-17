Famílias registram 7 casos de bullying por dia em cartórios do ES

O bullying é uma violência que se caracteriza por atos repetitivos, em geral, usando apelidos e outros termos pejorativos Crédito: Freepik

Muito associado ao universo estudantil e não raro tratado como "brincadeira", o bullying extrapola os muros das escolas e acontece tanto presencialmente quanto na internet. Nas redes, é denominado cyberbullying, mas, independentemente do ambiente, essa prática violenta tem feito cada vez mais vítimas: de crianças a jovens como alvos, são registrados mais de sete casos todos os dias no Espírito Santo.

O levantamento é do Colégio Notarial do Brasil (CNB) — entidade que representa tabelionatos no país — que registrou 2.681 episódios de bullying em 2023 no Estado, mais que o dobro das ocorrências de 2018, quando houve 1.049 casos. E esses são apenas os oficialmente registrados para servir como documentação em uma eventual ação na Justiça. Muitos desses atos ficam somente no âmbito de escolas, ou, pior, sendo absorvidos e administrados só pelas vítimas.

E a tendência de aumento não é algo que se restringe ao Espírito Santo. No país, observa-se também a progressão de casos ao longo dos últimos anos. No mesmo período avaliado, de 2018 a 2023, passou de 144 mil para 185 mil ocorrências em todo o Brasil.

Stéfani Martins Pereira, do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), avalia que o crescimento é resultado de dois fatores: mais casos efetivamente acontecendo e mais acesso à informação, levando a um posicionamento mais crítico em relação a violências que, anteriormente, eram aceitas e, consequentemente, à formalização de denúncias.

"O bullying reflete tensões da nossa sociedade. Violências no âmbito de raça, gênero, a homofobia, isto é, tudo o que ocorre na sociedade vai se reproduzir também no ambiente da escola" Stéfani Martins Pereira - Psicóloga e conselheira do CRP-ES

Além disso, afirma a psicóloga, o cyberbullying contribuiu para o problema ganhar escala, pois a velocidade de comunicação é grande, num espaço em que muitos se aproveitam para atacar outras pessoas na expectativa de não serem identificados e punidos.

O bullying é uma violência que se caracteriza por atos repetitivos, em geral, usando apelidos e outros termos pejorativos relacionados à cor, cabelo, tipo físico, orientação sexual, entre outras características da vítima. Pode acontecer na escola, nos cursos de idiomas, nos clubes, escolinhas esportivas, na internet. E não, não é brincadeira.

"O impacto na vida da pessoa é grande. Ela pode se isolar mais, ficar com medo, interferir na sua socialização", aponta Stéfani.

Esses são apenas alguns dos sinais. A psicóloga ressalta que a violência recorrente pode levar a sintomas de ansiedade, angústia, depressão até a casos de automutilação e ideação suicida. "É muito grave!", frisa.

Por isso, alerta Stéfani, as famílias e a escola precisam ficar atentas a mudanças de comportamento que possam indicar algum problema, como, por exemplo, o isolamento e a queda no rendimento escolar.

Ação nas escolas

A psicóloga Priscila Maria do Nascimento Soares, gerente da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie) da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), conta que o setor foi criado para dar suporte às escolas da rede estadual em variadas abordagens, inclusive para prevenção e tratamento de casos de bullying.

O trabalho está sendo desenvolvido desde 2019, mas foi a partir do ano passado que as escolas passaram a receber uma atuação mais frequente das duplas — um psicólogo e um assistente social — que compõem as equipes da Apoie. Entre outras estratégias, são promovidas rodas de conversa com alunos, famílias e educadores para prevenção da violência e, quando registrados episódios, os casos são tratados individualmente.

O bullying, segundo observa Priscila, é um fenômeno complexo, multifacetado e, muitas vezes, o aluno, para se sentir superior ou se destacar entre os colegas, acaba agindo para diminuir alguém, seja por uma diferença física, seja por uma questão social e econômica em relação aqueles que apresentam condição mais vulnerabilizada.

"É muito comum o aluno que comete bullying sofrer violência em outro contexto. Pode, por exemplo, ser no espaço da família, quando é muito cobrado, ou mesmo violentado e, então, faz isso para extravasar o sofrimento. Tem várias nuances e analisamos cada situação" Priscila Maria do Nascimento Soares - Psicóloga e gerente da Apoie da Sedu

Na Superintendência Regional de Educação (SRE) de Barra de São Francisco, o psicólogo Weverton Curty de Assis, da Apoie, reuniu no início do mês lideranças de turma das 21 escolas da região para uma oficina, cujo objetivo era a construção da cultura de paz. Ele usou como referência publicações jornalísticas para promover as discussões relacionadas à diversidade. Um dos enfoques era a educação antirracista e o respeito às diferenças.

Roda de conversa com líderes de escolas promovida pela SRE Barra de São Francisco Crédito: Weverton Curty

Entre as questões debatidas surgiu a pergunta sobre o que os alunos poderiam fazer para evitar bullying, o racismo e outras violências no ambiente escolar. Depois, eles deveriam levar as reflexões para as suas escolas, multiplicando o conhecimento que adquiriram.

Para Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), o bullying é multifatorial, mas vê o aumento de casos como reflexo da alta exposição de crianças e jovens às redes sociais.

"Na internet, esse crescimento é exponencial. Se nem mesmo adultos estão dando conta, têm maturidade para o uso consciente das redes, imagine os mais jovens que não têm nem constituição neurológica completamente formada!"

Eduardo pondera que não se trata de uma justificativa para quem pratica a violência, mas é um contexto que precisa ser considerado, sobretudo pelas famílias, que devem estar atentas à conduta dos filhos.

"O bullying é sempre um desafio. São sujeitos em formação e uma das coisas que precisamos considerar é que é um sintoma, e não causa. O que a gente preza muito é para tentar conter e diminuir os casos. A escola tem um trabalho contínuo, formativo, mas é importante que as famílias também estejam nesse processo", ressalta.

Ele observa, por exemplo, que uma criança ou adolescente não tem autonomia para ter o próprio celular. Se usa, é porque foi dado e autorizado pela família. "Então, mais que o controle de uso, é a ética do uso. A escola tem um papel importantíssimo, mas a família tem esse papel de formação", sustenta Eduardo Gomes.

Municípios

As redes municipais também têm suas estratégias para enfrentar o bullying. Seja na Região Metropolitana, seja no interior, há diversas iniciativas para prevenir e tratar dos casos.

A Secretaria de Educação de Jaguaré, por exemplo, dispõe de uma psicóloga em seu quadro para um trabalho preventivo nas unidades de ensino. Além disso, a patrulha escolar visita as escolas onde são constatados casos de bullying, e o município oferece palestras. "Neste ano, o município participa do Projeto MPT na Escola, que enfoca a Lei 13.185/2015 (Programa de Combate à Intimidação Sistemática – Bullying). A temática também faz parte do currículo escolar", diz a administração, em nota.

Palestras e rodas de conversa são ações frequentes, como o projeto da Serra "Território de Afetividade" e o de Afonso Cláudio "Todos contra o bullying! Bullying não é brincadeira!"

"Entre as temáticas, estão bullying, uso abusivo de internet e jogos, cyberbullying, assédio virtual, cuidados preventivos e uso responsável das redes sociais. O assunto também é discutido de forma transversal em disciplinas tradicionais", pontua a Serra, em nota.

Em Cariacica, foi instituído o círculo de paz como política de combate ao bullying e garantia de ambiente harmônico entre os estudantes e profissionais nas escolas da rede. Outras ações de promoção da cultura da paz na rede municipal são realizadas por meio do fomento à prática cultural.

Em Vitória, a Secretaria de Educação também trabalha junto às 104 unidades de ensino visando à promoção da cultura de paz, com ações formativas para os profissionais, círculos de construção de paz, rodas de conversas com estudantes e círculos de diálogos com as famílias.