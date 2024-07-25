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Atenção, candidatos!

Golpistas criam sites falsos para inscrição no Prouni cobrando até R$ 100

Processo é gratuito; Ministério da Educação e Polícia Federal dizem investigar páginas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2024 às 10:42

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 10:42

SÃO PAULO - Golpistas criaram sites falsos para inscrições no Prouni (Programa Universidade para Todos), iniciadas oficialmente nesta terça-feira (23).
As páginas imitam o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, canal oficial do governo para aplicar golpes nos estudantes que desejam concorrer a bolsas em universidades privadas de todo o país.
Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni)
Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) Crédito: Rafa Neddermeyer/23/06/2023 - Agência Brasil
No site falso, é pedido para o usuário informar seus dados pessoais. Depois, é gerado um boleto com valores entre R$ 80 e R$ 100 e uma mensagem surge em tão de ameaça. "Atenção! Se você não finalizar até o final o processo de inscrição e pagamento da tarifa, você portador do CPF: XXX.XXX.XXX-XX será automaticamente eliminado desta e de futuras edições do programa."
MEC (Ministério da Educação) e a PF (Polícia Federal) já foram acionados e buscam uma solução para o problema.
Não há taxa de inscrição ao Prouni. Os interessados terão até sexta-feira (26) para se cadastrarem. Ao todo, serão ofertadas 243.850 bolsas nessa edição do programa. Somente no estado de São Paulo são 44.631 bolsas, distribuídas em 258 cursos de 177 instituições.

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O processo seletivo do segundo semestre de 2024 terá duas chamadas. Os resultados com a lista dos pré-selecionados estarão disponíveis em 31 de julho, e a segunda chamada será em 20 de agosto. Após a pré-seleção, os candidatos deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada.
O programa federal concede bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o MEC decidiu aumentar o número de vagas para os cursos de graduação em direito e medicina.

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