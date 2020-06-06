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Corrupção

Procuradoria denuncia líder do Centrão aliado de Bolsonaro

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é acusado de corrupção passsiva. Ele tem liderado o movimento de aproximação do Centrão com o presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 07:24

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 07:24

Deputado Arthur Lira (PP-AL) é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara
Deputado Arthur Lira (PP-AL) é um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), nesta sexta-feira (5), sob acusação de corrupção passiva. Lira é um dos parlamentares mais influentes da Câmara e tem liderado o movimento de aproximação dos partidos do chamado centrão com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Na denúncia encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria acusa Lira de receber R$ 1,6 milhão de propina da empreiteira Queiroz Galvão em troca de apoio do PP para a permanência de Paulo Roberto Costa como diretor da Petrobras.

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Apesar de não ser empecilho jurídico para a atuação de Lira, a denúncia representa um desgaste político no momento em que o deputado desponta como um dos principais favoritos à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na disputa pela presidência da Câmara em 2021. Esta acusação é um desdobramento do chamado "quadrilhão do PP", no qual Lira também foi denunciado.

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O deputado também já teve denúncia aceita em um terceiro caso, em que um assessor foi preso no aeroporto de Congonhas tentando embarcar com R$ 106 mil escondido sob as vestes, incluindo as meias. De acordo com o Ministério Público, tratava-se de propina para colocar um indicado do partido em um cargo público.

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