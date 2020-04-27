Processos de impeachment precisam ser pensados com cuidado, diz Maia

Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quebrou o silêncio Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quebrou nesta tarde um silêncio de mais de uma semana e sinalizou, sem dizer diretamente, que, apesar do crescente número de pedidos de impeachment ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ele não deve pautar a abertura de um processo nesse momento.

É claro que os ex-ministros (da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o da Justiça, Sérgio Moro) são homens de credibilidade e geram pressão na sociedade. Mas acho que todos esses processos (impeachment e CPIs) precisam ser pensados com muito cuidado, disse Maia. Devemos ter paciência e equilíbrio e não ter açodamento, afirma.

Para Maia, uma crise política, em plena pandemia, poderia agravar ainda mais os impactos econômicos que devem ser sentidos pelo Brasil nos próximos meses. O deputado evitou se aprofundar mais no assunto. Quando você trata por tema como impeachment, sou juiz. Não posso comentar, disse.

Desde sexta (24) a Câmara recebeu três novos pedidos. Já são quase 30. Os três mais recentes foram protocolados pelo PDT, pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e pelo Movimento Brasil Livre (MBL).

Há também pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista formalizado pelo PSDB. Dos pedidos, sete têm relação com a participação do presidente em manifestações que defendem a retomada da atividade econômica em todo o país durante a pandemia da Covid-19.

Maia disse não ser um político de conflitos e que, nos últimos, enquanto o país acompanhou conflitos dentro do próprio governo, ele refletiu sobre o papel do parlamento.

PRIORIDADE É COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

O deputado ressaltou que o momento é para focar no enfrentamento à crise da Covid-19 e falou sobre os impactos na saúde e economia da pandemia. Já se projeta aumento de 16% de desemprego; aumento da economia informal chegando a 50% dos empregos, disse.